南非汇市：兰特触及六周低点，公债收益率升至19个月高位

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透约翰内斯堡8月19日 - 南非指标公债收益率(殖利率)周一触及19个月高位，而兰特兑美元则触及六周低点。由于市场对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于下月开始缩减刺激政策的预期升温，新兴市场资产受挫。
劳资纠纷也让兰特和南非公债承压。丰田汽车 、福特汽车 和通用汽车 南非工厂的工人举行罢工，导致该国汽车产业接近停滞。
投资者担心，一旦美联储开始缩减购债规模，资金将从新兴市场大量流出。
交易员表示，南非受到预算与经常账赤字的困扰，容易受到资本外流的打击。
2026年到期的南非指标公债收益率 周一升20个基点至8.595%，这是2012年1月以来的高点。2015年到期的公债收益率 亦上升20个基点至6.38%。
兰特兑美元周一开盘弱于10兰特，为7月初以来首见。随后跌幅扩大，一度跌至10.2120的六周低点。
收盘时，兰特当日跌1.2%。(完)
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路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非兰特兑美元周二续挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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