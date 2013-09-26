南非汇市：兰特兑美元下跌，矿业罢工威胁继续打压市场人气

路透约翰内斯堡9月26日 - 南非兰特兑美元周四下滑，跌破10兰特关口，矿业有可能再次出现罢工令南非经济前景蒙阴。

兰特贬值是今年南非通胀加速上升的主要推动力。周四公布的数据显示，南非8月通胀年率升至6.7%，7月时为6.6%。

1600GMT，兰特兑美元 报10.0050，较周三纽约市场收盘低0.17%。

兰特属于高收益风险资产，可能因美国有关政府债务上限的政治僵局而再度承压。

国内方面，Anglo American Platinum 的南非矿工协会和建筑工会(Association of Mineworkers and Construction Union)成员周五将举行罢工，以抗议裁员。

南非政府公债价格普遍小幅下滑，收益率上升。2026年到期的指标公债收益率 上升1个基点至7.925%。

2015年到期的短期公债收益率 则升2个基点报6.02%。(完)

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