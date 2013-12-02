南非汇市：兰特兑美元走软，关注南非经常账数据

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透约翰内斯堡12月2日 - 南非兰特兑美元周一走软，经常账数据周三公布前，市场紧张不安，因预计数据将显示南非经常账赤字仍处于无法为继的高位。
1707 GMT，南特兑美元 跌0.67%，报10.2600，周五收报10.1920。
公债跟随南特走低，指标2026到期的公债收益率 上扬11个基点，报8.435%。年期较短的2015年到期公债的收益率 攀升6.5个基点，报6.245%。
投资者关注周三0800 GMT出炉的第三季经常账数据。路透调查显示，经济学家预计，第三季经常账小幅收窄至相当于GDP的6.2%，第二季为相当于GDP的6.5%。
在全球寻求避险的大背景下，庞大的经常账赤字以及相当于GDP 5%左右的预算赤字使兰特尤其容易受到投资突然外流的影响。
另外，兰特周一还跟随欧元走软。数据显示，法国和西班牙制造业成长令人失望，拖累欧元兑美元走低。兰特通胀跟随欧元走势而动，因南非与欧洲区的贸易关系非常紧密。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别