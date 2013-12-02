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债券 | 2013年 12月 3日 星期二 01:57 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，关注南非经常账数据

路透约翰内斯堡12月2日 - 南非兰特兑美元周一走软，经常账数据周三公布前，市场紧张不安，因预计数据将显示南非经常账赤字仍处于无法为继的高位。

1707 GMT，南特兑美元 跌0.67%，报10.2600，周五收报10.1920。

公债跟随南特走低，指标2026到期的公债收益率 上扬11个基点，报8.435%。年期较短的2015年到期公债的收益率 攀升6.5个基点，报6.245%。

投资者关注周三0800 GMT出炉的第三季经常账数据。路透调查显示，经济学家预计，第三季经常账小幅收窄至相当于GDP的6.2%，第二季为相当于GDP的6.5%。

在全球寻求避险的大背景下，庞大的经常账赤字以及相当于GDP 5%左右的预算赤字使兰特尤其容易受到投资突然外流的影响。

另外，兰特周一还跟随欧元走软。数据显示，法国和西班牙制造业成长令人失望，拖累欧元兑美元走低。兰特通胀跟随欧元走势而动，因南非与欧洲区的贸易关系非常紧密。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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