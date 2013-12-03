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债券 | 2013年 12月 4日 星期三 01:51 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及三周低点，因经常账赤字扩大

路透约翰内斯堡12月3日 - 南非兰特兑美元周二大跌1.2%，至三周最低，此前数据显示该国第三季经常账赤字扩大幅度超过预期。

1644 GMT，南特兑美元 跌0.7%，报10.3400，盘中触及11月12日来最低的10.3930。

公债收益率在周一大涨后回软，指标2026到期的公债收益率 跌4个基点，报8.395%。年期较短的2015年到期公债的收益率 跌0.5个基点，报6.24%。

南非央行表示，第三季经常账赤字增加至相当于国内生产总值(GDP)的6.8%，第二季修正后为5.9%。(完)

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