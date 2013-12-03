南非汇市：兰特兑美元触及三周低点，因经常账赤字扩大

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透约翰内斯堡12月3日 - 南非兰特兑美元周二大跌1.2%，至三周最低，此前数据显示该国第三季经常账赤字扩大幅度超过预期。
1644 GMT，南特兑美元 跌0.7%，报10.3400，盘中触及11月12日来最低的10.3930。
公债收益率在周一大涨后回软，指标2026到期的公债收益率 跌4个基点，报8.395%。年期较短的2015年到期公债的收益率 跌0.5个基点，报6.24%。
南非央行表示，第三季经常账赤字增加至相当于国内生产总值(GDP)的6.8%，第二季修正后为5.9%。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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