《SAFT专栏》“高压经济”想法休矣 美联储在特朗普时代不会尝试

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透12月14日 - “高压”经济没戏了，虽然这是一个很有意思的想法，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在特朗普时代可能永远不会尝试。

这是因为，未来的财政刺激举措，特别是特朗普正在考虑的减税之类措施，还有保护主义，将会彻底剥夺美联储或许需要在更长时间维持较低利率的灵活性。保留一些灵活性，是为了帮助追回衰退和长期慢速复苏期间失去的经济增长和就业。

“我从未说过我赞成‘高压’经济，”叶伦周三表示。此前美联储升息25个基点，并预计明年升息75个基点。

叶伦确实从未说过支持一种强需求和低失业的经济模式。从逻辑上延伸一下，在这种经济模式下，将允许通胀略高于美联储目标。她在10月确实说过，并在周三重申，这样的政策，或者说这样的结果，需要进一步研究。

10月时的形势和现在大不相同，当时我们以为希拉里将赢得总统大选，并会基本上遵循经济正统。

如今，特朗普宣称要削减企业和个人税赋，为企业把获利汇回美国国内设定免税期，增加基建支出，并且在贸易问题上措辞强硬。虽然关于特朗普将做什么还存在很大的不确定性，但风险不对称地偏向通胀上升。

“我相信，当失业率大幅高于当前水准时，我的前辈们和我会要求实施财政刺激。而目前失业率为4.6%，且就业市场表现稳健，虽然就业市场可能存在一些额外的闲置现象，但我认为闲置程度已经下降，”叶伦说。

“此刻我想说的是，目前并不明显需要通过财政政策来提供刺激以恢复充分就业。”

美联储将通过升息来应对财政刺激带来的影响。

还要记住的一点是，美联储周三做出升息决定和提出最新经济预估的时候，并不清楚了解特朗普政府会提出或实施什么样的政策。共和党人似乎强力支持减税和改革海外企业税率，可能包括给企业一次性机会汇回海外利润，以10%的税率纳税。

基础设施投资也将支撑经济，但需求会先行受益而增长，很久之后生产力才会受益。

**经济成长，通胀或滞涨**

叶伦被问及是否认为特朗普的政策会提高生产力时，她给出的基本是教科书式的答案，而不是个人看法。改善生产力可刺激经济增长，而且还有可能抑制通胀。

“可提高生产力增长的政策包括提高教育、培训和劳动力发展的政策变化，刺激民间或公共投资以提高在美国的资本质量的政策，以及推动创新或竞争、组建新公司的政策。因此，税收政策可以产生这样的作用，”她说道。

减税对海外利润唯一易于预见的影响，就是促使公司增加股票回购。上次出现这种情况，是在布什(布希)(George W. Bush)政府试图减税时。你会注意到，股票回购并非新的投资，而且无助于提高生产力，更不会增加就业。

Hermes投资管理公司驻伦敦分析师Neil Williams预计，美联储明年的升息行动将比较节制，但个中原因和高压经济不沾边。

“宽松财政政策将凌驾于宽松货币立场之上，而非取而代之。特朗普先生大规模财政扩张带来的短期增长刺激效果，可能会被保护主义政策的蔓延风险所抵销。这种风险先是在本地，然后在国际上蔓延，”Williams在客户报告中称。

虽然这一开始会提升政策收紧的机率，因受关税和保护在地生产影响，商品价格会上涨。但新出台的更严格移民政策可能限制劳动力供应，从而使局面恶化。

“出现这种由商品和劳动力短缺引发成本上涨而导致的‘错误型态’通胀，而非需求推动的通胀，导致美国经济陷入‘滞胀’，美联储若因连锁反应而出台的任何收紧措施都将会转瞬即逝，”Williams写道。

有鉴于此，市场周三做出温和抛售股票和推高债券收益率的反应，是合理的。

曾在财政撙节和复苏乏力的困难时期保持水闸大开的美联储，将不会尝试“高压经济”试验，而是会参与到“特朗普经济”试验中来。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)