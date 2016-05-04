（更正）《SAFT专栏》自动驾驶之路通向较低回报

2011年1月18日，在华沙拍摄的美元纸币和一名欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

（更正：因英文有误，第二段应改为“沃尔沃汽车”，而非“沃尔沃集团”）

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/王丽鑫

路透5月3日 - 自动驾驶汽车的发展是一个很好的例子，可以说明为什么投资者将来的回报会降低。

沃尔沃汽车是致力于自动驾驶的众多科技与汽车企业之一。该公司上周宣布计划2017年在伦敦测试自动驾驶汽车，声称无人驾驶技术将是安全性的巨大进步。

正是自动驾驶技术的这种安全特点，而非这种技术的奇妙，让投资大亨巴菲特(Warren Buffett)着迷。他旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)拥有保险商GEICO。

“任何让汽车变得更安全的事情，都非常有利于社会，不利于汽车保险业，”他周一对CNBC电视表示，称交通事故可能会减少。

“汽车已经造得越来越安全，但现在开始让司机也变得更加安全，这将是一个巨大的飞跃，有朝一日一定会实现，那时候，汽车保险业务会大量减少。”

实际上，而且极有可能，鉴于GEICO或其他保险商承担的风险下降，将来保险利润率将会降低。还有一种可能是，如果汽车厂商为自家的自动驾驶汽车提供保险，则将实质上把保险业彻底踢出局。

正是这类接踵而来的后果，会让技术的快速变化像贪婪一样，成为股票投资者的焦虑来源，许多股票投资者可能发现自己的计划被打乱。自动驾驶汽车，如果得到普及，将会大规模降低所需汽车数量以及汽车销量，因为自动驾驶汽车可以在现在多数汽车都处于闲置的时候长时间运送乘客。自动驾驶汽车还将从根本上改变许多辅助产业，从保险业到汽油零售业，以至出售含咖啡因能量饮料的行业。

诚然，高估技术变化速度可能很危险(有人曾向我承诺喷气式飞行背包，结果如何呢？)，就像不相信人类聪明才智通常会犯傻一样。不过，有理由相信，数字化以及由此带来的新技术，肯定不同于过去50年的渐进式变化。

**获利下降而风险上升？**

对于投资者来说，这暗示着获利下降而风险上升。这两者放在一起，应会导致市场认为一家公司股票代表的未来现金流的价值下降。

McKinsey Global Institute最近的一份报告谈到了这些因素，称投资者应当降低对未来股市回报的预期。

报告称，“虽然数字化和颠覆性技术能提高一些企业的未来利润率，但过去三十年在全球获利中占大头的北美和西欧大型企业，现在面临新的竞争压力，因新兴市场企业扩张，科技巨头打乱了商业模式，以及各种平台让较小型的竞争对手能争夺客户。”(here)

自动驾驶的变革肯定会创造财富，就像亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)通过在线零售取得丰厚获利。但这对投资被自动驾驶打乱的人来说却没有安慰作用，他们跟败给亚马逊等代表的力量的书店和卖场老板的处境类似。

关键在于技术革新对现有行业的影响速度和波及面，不管影响是直接的还是间接的。业务一直在推陈出新，但回顾历史，可能会发现过去几十年异常稳定，而且格局的打乱多因全球化，企业的生产制造若换到成本较低的地点，对投资者是有利的。

汽车保险企业无法进行地理套利，来躲避自动驾驶汽车的影响。

所以市盈率(本益比)可能会下降。研究极长期本益比数据发现，19世纪末估值整体下降，可能部分反映出工业变革时期的影响。

如果投资者开始预期格局打乱令获利下降但风险上升，很自然他们在冒险时希望得到更多报酬，这意味着市场整体估值下降，赢家和输家的差距也变大。

看看亚马逊和苹果(AAPL.O)等公司，或许路已走到一半。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券。)