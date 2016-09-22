《SAFT专栏》美日央行政策决议给风险投资者送上双重好礼

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透9月21日 - 风险投资者周三收到两份礼物：一份较为普通，美国联邦储备委员会(美联储)再次选择不升息；而另一份则异乎寻常，日本央行拒绝继续削弱国内金融行业。

央行的政策框架有利于资产价格，但决策结果却让问题重重的经济感到失望，两者之间对比强烈。

日经指数.N225上涨近2%，银行类股跃升跃升7%，此前日本央行不仅没有继续下调负利率，而且承诺让收益率(殖利率)曲线趋陡。美股标准普尔500指数.SPX上扬1.1%，纳斯达克指数.IXIC触及历史高位，之前美联储尽管承认就业市场强劲，但仍按兵不动。

日本央行承认显而易见的事实，放弃两年内使通胀率升至2%的目标，转而选择一种开放性承诺，继续实施尚未见到成效的政策，直到通胀率升至2%以上。

美联储以7-3的投票通过维持利率不变的决议，少数一方希望现在就升息25个基点，联储内部似乎呈现较大分歧。

“委员会认为上调联邦基金利率的理由已经增强，但决定暂时等待向委员会目标继续取得进展的进一步证明，”美联储在声明中称。

虽然有很快加息的明确暗示，或许在大选后12月的首次会议上，但其预估很难反映出这样的信心。在美联储的预估中，越来越多的迹象显示美联储认同长期增长停滞的观点。

美联储将美国长期经济增长的预估中值调降至1.8%，这是首次低于2%。美联储还将其对2017年利率水平的预估调降0.5个百分点至1.1%，同时也将2018年利率水平的预估调降0.5个百分点至1.9%。

值得注意的是，联邦公开市场委员会(FOMC)中不仅有三位决策者希望目前加息，还有三位支持今年不加息，这从他们的利率预估“点阵图”(dot plot)中可以看出来。

“公开市场委员会内部的分歧比我们记忆中的任何时刻都更为严重。这样的意见分歧，会使FOMC在今年的沟通和行动变得日益困难。特别是，我们认为这种程度的分歧，会使该委员很难继续让市场参与者、家庭及企业相信12月可能会加息，”巴克莱的经济学家Michael Gapen和Rob Martin在给客户的报告中称。

**战略性的不负责任**

让人关注的并非美联储和日本央行内部在政策方面的分歧，而是两家央行在被逼无奈的情况下变得如此激进。

市场认为美联储12月升息的可能性仅略高于50%，显示对其在距离首次升息整整一年后第二次升息信心不足。美联储理事布雷纳德上周关于货币政策“新常态”的表述认为，经济停滞产生不对称风险，因此只能以非常缓慢的步伐升息，这种观点比过去一个月更接近成为共识。

日本央行称将允许通胀率超过2%的目标，同样也是战略上的不负责任。为了完成推高通胀预期这一难以完成的任务，央行愿意采取令人不可想像的举措。

美联储不惜以资本为代价，希望给就业市场更多一点成长壮大的时间，日本央行希望消费者担心很多人闻所未闻的通胀，这都不能算错。

在央行决策者自身所处的奇特世界里，这两种政策结果都有其合理性。但对于实现强劲成长和温和通胀这两项目标，美联储和日本央行的过往表现都不怎么好。

两家央行的政策方向也都为资产价格和风险提供有力支撑，至少在中短期内如此。那么最好的押注就是认为，他们管理货币政策的方式将继续有利于风险资产。美联储12月可能不会升息，如果大选或其他问题导致市场受挫，则12月肯定不会升息。

美联储的风险在于变得像日本那样，政策难以回归正常。由于日本经济已经处于长期停滞，日本央行的政策方向不可能回头，而只能微调。

央行公布政策决定的日子会继续像过圣诞节一样，投资者扮演收礼物的小孩子。(完)