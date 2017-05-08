《SAFT专栏》美国经济两大“奇葩”

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透5月5日 - 美国真的是神奇的国度：企业获利激增却不积极投资，失业率很低而薪资却不见强劲增长。这种经济现象，就像水往高处流一样不可思议。

周五公布的数据显示，虽然失业率降至4.4%的逾10年来最低水准，但平均时薪只比上年同期微升2.5%。从2009年以来，薪资增幅就没有达到过3%以上，而且在经济衰退过后的整个这段期间，一直低于让美国联邦储备委员会(美联储/FED)能够达到2%通胀率目标所需要的水准。

在薪资增长低迷的这段时间，企业获利却是飙升：根据基金公司GMO的资料，标普500指数.SPX成份股的获利/营收比目前接近9%，1997年之前平均为5%。尽管经济学理论认为高获利会刺激投资及竞争，实际情况却恰恰相反。根据一篇最近发表的论文，在非金融企业中，目前净投资相对于营业净盈余的比例，比1980年代及1990年代的常见水准大约低了60%。

低投资与低薪资增长，这两个谜团并非毫无关连，而且也不是什么奇蹟。这两个奇葩现象持续存在，并不是因为传统经济理论出错，而是因为经济理论假定企业在竞争性市场中经营。在这种经营环境中，在投资活动的资助下，新企业能够崛起，抢夺原有企业所享有的高利润。这会创造出对劳动力的需求，而且会推动薪资上升。

然而，理论中的新企业并未崛起，旧企业也不愿投资。根据美国统计局资料，在1998-2007年期间，每年新创企业家数比倒闭家数大约高出10万家，在那之后企业净增家数都差不多挂零。

但为何有企业会放弃有利可图的新投资？套用商学院教授的说法，当有那么多其他企业等着“搬走他们的奶酪”之际，他们何以如此？嗯，或许不是这么回事。

“我们检视了八种可解释投资缺口的替代理论。”纽约大学的Germán Gutiérrez和Thomas Philippon在2016年的一份研究写道。(www.nber.org/papers/w22897)

“其中唯一与我们产业及企业层级数据库始终相符的，是竞争下降，管理趋严，以及可能还有来自急功近利主义者的压力增加。”

**薪资随投资增加**

企业因为面对的竞争减少，因此不投资；其他研究也发现，这是因为监管规定不利新进业者，尤其是通讯和国防领域。(here)

的确，正如纽约大学论文的研究结论，投资较少的企业通常由机构投资者持有，它们或许有能力妥善应对维持季度获利增长的压力。如果你是基金经理，若无法好好追踪指数就会丢掉饭碗的话，这个问题确实很要紧；但从长期价值创造的角度来看，关系则不是很大。这些不投资、面对较少竞争的企业不建设新厂房，倒是致力于回购股票。

这或许一时能支撑股价，但只能为银行家创造为数不多的工作岗位，且完全无法提供其他人任何岗位。

几乎可以确定，这也抑制了生产率的增长，而生产率增长应会提振薪资。纽约大学Thomas Philippon和Callum Jones另一份研究草稿发现，“若竞争减少的情况没出现，我们发现美国经济本可以在2010年底前，摆脱名义利率陷于零附近的境地，现在的名义利率将接近2%。

换句话说，我们部分解释了长期性经济停滞的原因，即美国经济竞争性下降。

当然还有其他影响因素，包括全球低成本生产的竞争，以及至少理论上成立的技术面的影响。不过对于这两个因素，美国总是能面对其一，另一个也能加以采用，然后薪资仍能可观增长。这样的情况持续至1997年左右。

一个讽刺的事实是，对于促进竞争几乎束手无策的美联储，已藉由保持过低的利率因应了就业市场闲置的问题，并催生了诸多泡沫。

美国需要应对产业集中、反托拉斯及竞争不足的问题，否则将继续被获利异常与薪资增长无力这两大“奇葩”所苦。(完)