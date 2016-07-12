《SAFT专栏》美国经济看似呈现完美利多 金融市场实为寅吃卯粮

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/张明钧/岂頔

路透7月12日 - 美国经济目前情况是，就业创造强劲，而英国脱欧及总统大选等因素，又让美国联邦储备委员会(美联储/FED)暂时无法升息。这是投资人眼中的恰到好处的经济局面，就像三只小熊童话故事里金发女孩歌蒂拉会喜欢的“刚刚好”。

周五公布的美国就业数据远优于预期，推动公债收益率跌至纪录低位，股市则飙升至纪录高档。在债券行情所预测的是一个经济成长或通胀都不高的环境时，股市居然出现上涨，似乎说不通，但等你考虑到货币政策的影响后，就会觉得合理了。

对于金融资产价值而言，美国经济没有从高处崩落之虞，而且美联储又无法升息，这是非常有利的经济环境。

但是在今天的故事里，很难让人不去担心，歌蒂拉吃下的并不是一碗刚刚好的粥，而是寅吃卯粮，金融市场是预支了遥远未来的资本价格涨幅，而不是反映未来强劲成长。美联储在抬高资产价格方面，似乎比创造一个投资及生产率成长强劲的繁荣经济更为拿手。这对股价长期回报十分不利，如果情况持续如此黯淡，目前已在历史低档的债券收益率，应该只会继续再跌。

雪上加霜的是，美国企业投资寥寥无几，企业高层将股利及回购股票摆第一，投资搁一旁，以及整个企业界似乎难以维系下去。

重点在于，虽然美国经济持续以还不错的速度创造就业，但薪资增速仍偏低，整体就业市场情况在12月达到高峰后，目前正在持续恶化。

那么交易商预期到2017年6月升息一次的机率不到50%，也就不足为奇了。

美联储的政策旨在刺激消费及投资，其刺激投资的办法是降低融资成本，刺激消费的办法则是引诱投资人花费一些纸上富贵。刺激投资的效果欠佳，因为存在着许多政治及经济风险，而经济成长则看似已经永久趋于平缓。

这就只剩下了资本市场和“财富效应”，而只有当资产持有人相信其资产价值建立在稳定的基础上时，财富效应才能够协助支撑消费。

**债市及股市皆岌岌可危**

不论是个人还是团体的投资组合，绝大多数都混合了债券及股票持仓。尽管股市及债市近期双双走高，仍有许多理由认为两大市场都岌岌可危。就算不会大幅下跌，回报也可能会长时间低于正常水准。

无论怎样看待短期前景，从历史观点来看美国股市是处于昂贵水准。从10年平均获利所导出的市盈率(本益比)来看，在逾一个世纪时间内，目前市盈率处于第92个百分位，虽然低于2007年时第95个百分位、以及1929年时的第95个百分位，但仍然很贵。

股市估值可能永久性地被抬高了，与二次世界大战后的正常水平相较，企业利润率的确处于非常高的水准。这很大程度是受全球化的支撑，全球化不但协助薪资受控，也维持税负于低位。不过全球化面临的首次重要危胁--英国退欧，导致估值永久处于偏高水准的看法遭到质疑。

债券价格昂贵程度更胜股票，不只是美国10年期公债收益率接近历史低点，全球有超过10万亿美元的政府公债收益率呈现负值。从投资组合风险角度来看，这实在非常危险。

“负债券收益率给我们社会中庞大的储蓄池造成了无法容忍的商业环境，”High Frequency Economics的Carl Weinberg在给客户的报告中写道。

“这导致养老基金、保险公司和其他大型储蓄机构破产。负利率难以持续，必然会回到正利率，这将导致债券持有人损失大量资本。”

切记，债券价值可能下降并推高收益率，但这不是由于经济的回升，而是因为投资者不再相信贴钱把钱借给别人是划算且安全的交易。换句话说，债券可能不是因为通胀回升而表现很差，而是在通胀没有回升的情况下仍然如此。

股票回报微薄、而债券又会造成大量损失，这只是投资者可能在未来十年内面临的糟糕情形之一。

这并不是对美联储的批评：如果美联储没有采取措施扶助市场，可能发生的情况肯定会更加糟糕。

你怎么称呼它都可以，但这种增速慢、通胀低和生产率成长弱的经济，都不是“刚刚好”。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)