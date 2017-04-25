《SAFT专栏》法国大选后民粹势力或不足虑 兑现承诺才是真考验

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透4月24日 - 玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)可能在即将到来的法国总统选举第二轮投票中落败，人们将会为此松一口气，暂时不用担忧欧元计划以及全球市场所面临的风险。

随后而来的风险将为：治理国家本身变得越来越有难度。而欧洲和美国的市场对这一风险选择视而不见。

勒庞在周日的第一轮投票中排名第二，即将对阵人气颇高的马克龙。后者为独立中间派候选人，其政策糅合了进一步的欧洲一体化、就业市场松绑以及强大的社会保障元素。

然而，本次选举最值得注意之处在于它拒绝了现有秩序；主要左派或右派政党的候选人均未能进入到第二轮，这在60年来还是头一次。约46%选票投给了有排外倾向的勒庞、强硬左派梅朗雄以及民族主义者Nicolas Dupont-Aignan，他们对欧元计划的核心要么持反对态度，要么并不认真对待。马克龙将会拿到法国总统这份从来就不简单的工作，但他的授权或者权力既不明确也不稳固。

“更为重要的是，这样的投票结果就本质而言，意味着6月议会选举最终可能以彻头彻尾的僵局而告终。马克龙的前进运动(En Marche!)党想找到合适的议员候选人并非易事，而且很明显缺乏基层组织网络，其候选人经常要面对那些在地方上根基雄厚的共和党、社会党和国民阵线候选人，”ADM Investors Services驻伦敦的分析师Marc Ostwald在客户报告中写到。

这就意味着马克龙与欧元区伙伴进行更大程度一体化的计划--比如任命一位泛欧元区财长、制定整体军事预算--将仍然只是美好的愿景而已。

诚然，周日的投票结果带来了一种可喜的安慰，欧元和全球股市后来的强劲上涨就突显了这一点。勒庞获胜，甚至是勒庞获胜的实质性威胁，都会带来银行资金面的担忧，这种担忧可能发展到难于控制，并在银行挤兑和欧元无意间的崩溃中结束。

防止欧元快速崩溃是一回事，避免其缓慢瓦解则是另外一回事。更关键的是：萌生出打破旧秩序愿望的不仅仅是法国选民。

有趣的是，美国与法国的情况相似。特朗普胜选意味着民粹主义的胜利，但特朗普至今仍远远未能有效地推进他自己的、或任何其他的计划。

特朗普上任头一百天的成果异乎寻常地少。特朗普改革医保法案的计划仍一团乱麻，税改承诺也愈发不可信。税改方案或许明年才能出台，而且还要打折扣。

这不单纯因为特朗普的能力不足以成为好的治国者。还因为他所属政党内部存在严重分歧。这些分歧不仅是因为特朗普行事古怪，也反映出民选官员与推他们上台的选民之间的严重冲突。

周五预算案若未通过，美国政府将关门。虽然这种情况成为现实的可能性不高，但发行了被视为全球最安全资产的美国公债的美国政府，又再次面临停摆的威胁。

特朗普希望得到资金在墨西哥边境修墙，但美国政府可能停止为其运作，其代表性意义投资者可能还没有深切领会。承诺减税和进行提振景气支出是一回事，实现诺言则是另一回事。在英国，执政党希望通过即将进行的选举获得更高的民意支持，是非常明显的特例。英国也一样，事实将会证明，获得议会席位，要比商讨有利的脱欧条款更加简单。

美国和法国的政治局势有两大含义：不管怎样，央行仍是“房间里的成年人”，稳定市场要靠他们，但欧洲央行和美联储恢复常规货币政策立场的努力面临威胁。

等法国的紧张缓解，美国的兴奋情绪消退，股市估值最后可能将持续下降，以反映政治功能的失调。(完)