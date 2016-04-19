《SAFT专栏》中国重回以信贷换增长模式 令人质疑市场复苏前景

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/李春喜/徐文焰

路透4月19日 - 研究一下中国藉债务支撑的增长数据会发现，我们对世界其他地区经济的信心应该大打折扣。

中国第一季经济同比增长6.7%，增长模式一如既往：靠大量信贷支撑。

而这些资金却不成比例的流入了不该进入的领域--房地产、制造业、基础设施和国有企业，这是中国的一个问题。短期来讲这帮助稳定中国市场和增长，但较长期来讲这使得中国背负更多未来需解决的债务，更多终究必须关停的过剩产能，更加远离让经济更依赖内需、降低依赖投资的目标。

中国沿着这条道路越走越远，对其他国家也是个问题。中国信贷大增，与全球股市和油价大幅反弹同时出现，应该不是巧合。

以最广泛的指标来看，中国3月社会融资增量比2月高近两倍。以滚动年化数据来看，现在国内生产总值(GDP)要达到1元人民币的增长，就需要5元人民币以上的新增信贷，这甚至高过2009年中国大开信贷闸门以救经济时的水准。

新债务与新创造的经济产出之比上升，给投资质量亮起红灯；投资质量本来就不高，而且还在下降。国有企业的投资和借贷尤其强劲；而在国有企业，我们可以说效率并不是一个核心目标。

中国面临斯坦定律的考验：“如果一件事无法永远继续下去，它就不会继续。”当然，中国中央政府拥有强大的控制力，对国内这种形势发展的影响力要远高于巴西或是美国，但即便如此，仍然是有个限度的。

对于全球其他国家而言，中国将扩大举债作为杠杆的决定使强大阻力变成了轻柔的顺风。想想看，全球第二大经济体中国，6.7%的增长率，相当于为全球约3.1%的增长率贡献了大概三分之一的力量。

**巨大的杠杆**

如果我们回顾一下1月全球金融市场动荡后，中国的稳定对于市场复苏所发挥的关键作用，我们就很容易更加担忧。当然，1月的市场动荡也系因担忧中国而起。

“没有比这种信贷注射更庞大的政策杠杆了，”法国兴业银行的Wei Yao和Claire Huang在给客户的报告中写道。

“显然，第一季度中国政府把全部注意力都放在增长上，现在的问题是这种无疑不可持续的模式能维持多久。房价飙升似乎是出现资产泡沫的一个迹象，如果持续这种信贷推动，将会有更多风险，包括资本外流和汇率贬值。”

别忘了，对于资本外流和人民币贬值的担忧，是今年最初几周全球股市大跌的一个重要原因。如果中国继续当前的增长模式，那这些风险将会加剧。若不管出于什么原因，中国调转了船头，则大宗商品和能源价格就可能因为中国需求减少而下滑，同时也会对依赖资源的经济体造成重大打击。

最近受市场上扬鼓舞而买入股票的全球高风险资产投资者因而押注，中国要么在当前的道路上继续走下去，要么将十分灵活地跳下信贷这头猛虎，结果究竟如何尚不得而知。

另外还有一点值得注意，在中国向经济投入接近纪录水平的信贷以推高增长率的同时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)却不得不略微软化早前的继续升息立场。中国现已成为美联储决策过程中考虑的关键变量；可以说，中国正是促使美联储推迟首次加息至去年12月的原因。

将所有这些因素考虑在内，似乎包含两个层面的含义：

首先，中国常常说，要引导经济摆脱对建筑、制造和基建等行业新投资的高度依赖，但其转型的速度将远远达不到必需的水平。

其次，若美联储在中国大量投放信贷的情况下都不能升息，那么今年全年恐怕都没有机会加息，凸显出美联储对美国经济的掌控力量减弱。(完)