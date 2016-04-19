《SAFT专栏》中国重回以信贷换增长模式 令人质疑市场复苏前景

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/李春喜/徐文焰
路透4月19日 - 研究一下中国藉债务支撑的增长数据会发现，我们对世界其他地区经济的信心应该大打折扣。
中国第一季经济同比增长6.7%，增长模式一如既往：靠大量信贷支撑。
而这些资金却不成比例的流入了不该进入的领域--房地产、制造业、基础设施和国有企业，这是中国的一个问题。短期来讲这帮助稳定中国市场和增长，但较长期来讲这使得中国背负更多未来需解决的债务，更多终究必须关停的过剩产能，更加远离让经济更依赖内需、降低依赖投资的目标。
中国沿着这条道路越走越远，对其他国家也是个问题。中国信贷大增，与全球股市和油价大幅反弹同时出现，应该不是巧合。
以最广泛的指标来看，中国3月社会融资增量比2月高近两倍。以滚动年化数据来看，现在国内生产总值(GDP)要达到1元人民币的增长，就需要5元人民币以上的新增信贷，这甚至高过2009年中国大开信贷闸门以救经济时的水准。
新债务与新创造的经济产出之比上升，给投资质量亮起红灯；投资质量本来就不高，而且还在下降。国有企业的投资和借贷尤其强劲；而在国有企业，我们可以说效率并不是一个核心目标。
中国面临斯坦定律的考验：“如果一件事无法永远继续下去，它就不会继续。”当然，中国中央政府拥有强大的控制力，对国内这种形势发展的影响力要远高于巴西或是美国，但即便如此，仍然是有个限度的。
对于全球其他国家而言，中国将扩大举债作为杠杆的决定使强大阻力变成了轻柔的顺风。想想看，全球第二大经济体中国，6.7%的增长率，相当于为全球约3.1%的增长率贡献了大概三分之一的力量。
**巨大的杠杆**
如果我们回顾一下1月全球金融市场动荡后，中国的稳定对于市场复苏所发挥的关键作用，我们就很容易更加担忧。当然，1月的市场动荡也系因担忧中国而起。
“没有比这种信贷注射更庞大的政策杠杆了，”法国兴业银行的Wei Yao和Claire Huang在给客户的报告中写道。
“显然，第一季度中国政府把全部注意力都放在增长上，现在的问题是这种无疑不可持续的模式能维持多久。房价飙升似乎是出现资产泡沫的一个迹象，如果持续这种信贷推动，将会有更多风险，包括资本外流和汇率贬值。”
别忘了，对于资本外流和人民币贬值的担忧，是今年最初几周全球股市大跌的一个重要原因。如果中国继续当前的增长模式，那这些风险将会加剧。若不管出于什么原因，中国调转了船头，则大宗商品和能源价格就可能因为中国需求减少而下滑，同时也会对依赖资源的经济体造成重大打击。
最近受市场上扬鼓舞而买入股票的全球高风险资产投资者因而押注，中国要么在当前的道路上继续走下去，要么将十分灵活地跳下信贷这头猛虎，结果究竟如何尚不得而知。
另外还有一点值得注意，在中国向经济投入接近纪录水平的信贷以推高增长率的同时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)却不得不略微软化早前的继续升息立场。中国现已成为美联储决策过程中考虑的关键变量；可以说，中国正是促使美联储推迟首次加息至去年12月的原因。
将所有这些因素考虑在内，似乎包含两个层面的含义：
首先，中国常常说，要引导经济摆脱对建筑、制造和基建等行业新投资的高度依赖，但其转型的速度将远远达不到必需的水平。
其次，若美联储在中国大量投放信贷的情况下都不能升息，那么今年全年恐怕都没有机会加息，凸显出美联储对美国经济的掌控力量减弱。(完)
(译文审校 蔡美珍/王颖/汪红英)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。