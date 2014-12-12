《SAFT专栏》希腊“退伙”威胁重现，可能妨碍欧洲央行量化宽松大计

**谁来承担损失**

当然，如果希腊的债务负担从某种程度上得以减轻，那么其现有债权人将必须决定谁来承担这种情况造成的损失。

退一步来想想欧洲央行的处境。在面临切实通缩威胁的情景下，欧洲央行在上次会议上竭力强调，称其“打算”将资产负债表规模扩大至3万亿(兆)欧元，以及明年将“重新评估”货币政策。而且，虽然关于德国反对欧洲央行直接购买公债的报导甚嚣尘上，但欧洲央行总裁德拉吉表示，在推行QE方面他不需要“一致认同”。

德拉吉上周四不仅尽力为QE辩护，还向观察家提供QE即将到来的原因。欧洲央行不但将“预期”资产负债表规模将扩大至3万亿欧元的措辞升级到“打算”这么做，而且还下调了经济成长和通胀预估。

“明年年初管委会将重新评估货币刺激效果和物价形势前景，”德拉吉在会后的记者会上表示，“我们还将评估油价走势。”

尽管外界广泛报导称德国反对QE，但德拉吉继续暗示不管怎样都将实行QE。

“在推出QE的问题上，我们是需要所有成员国一致认同呢，还是多数成员国同意就行？我认为，不需要所有成员国都同意，”他说。

德国反对QE的一个理由是，这种做法违反了欧洲央行不得直接向成员国提供融资的禁令。

事情由此变得复杂起来。为了让希腊从三方救援金主(Troika)获得更好的纾困条款，欧洲央行需要同意某种形式的债务豁免，比如延长期限或降低利率。这意味着欧洲央行要承担损失，也会让欧洲央行再次面临违反直接融资禁令的指控，但现在还远不清楚欧洲央行参与的重组方案是否就是这样。

换句话说，如果三方救援金主为希腊做了些什么，那么QE反对者将有更多反对的理由。

希腊议会下周将举行第一轮投票，但料临近新年投票才会结束。希腊如果需要举行大选，也可能比欧洲央行1月召开会议时要晚。

倘若欧洲央行确实希望实行QE，那么可能会有急于行动的新理由。(完)