《SAFT专栏》希腊“退伙”威胁重现，可能妨碍欧洲央行量化宽松大计

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
**谁来承担损失**
当然，如果希腊的债务负担从某种程度上得以减轻，那么其现有债权人将必须决定谁来承担这种情况造成的损失。
退一步来想想欧洲央行的处境。在面临切实通缩威胁的情景下，欧洲央行在上次会议上竭力强调，称其“打算”将资产负债表规模扩大至3万亿(兆)欧元，以及明年将“重新评估”货币政策。而且，虽然关于德国反对欧洲央行直接购买公债的报导甚嚣尘上，但欧洲央行总裁德拉吉表示，在推行QE方面他不需要“一致认同”。
德拉吉上周四不仅尽力为QE辩护，还向观察家提供QE即将到来的原因。欧洲央行不但将“预期”资产负债表规模将扩大至3万亿欧元的措辞升级到“打算”这么做，而且还下调了经济成长和通胀预估。
“明年年初管委会将重新评估货币刺激效果和物价形势前景，”德拉吉在会后的记者会上表示，“我们还将评估油价走势。”
尽管外界广泛报导称德国反对QE，但德拉吉继续暗示不管怎样都将实行QE。
“在推出QE的问题上，我们是需要所有成员国一致认同呢，还是多数成员国同意就行？我认为，不需要所有成员国都同意，”他说。
德国反对QE的一个理由是，这种做法违反了欧洲央行不得直接向成员国提供融资的禁令。
事情由此变得复杂起来。为了让希腊从三方救援金主(Troika)获得更好的纾困条款，欧洲央行需要同意某种形式的债务豁免，比如延长期限或降低利率。这意味着欧洲央行要承担损失，也会让欧洲央行再次面临违反直接融资禁令的指控，但现在还远不清楚欧洲央行参与的重组方案是否就是这样。
换句话说，如果三方救援金主为希腊做了些什么，那么QE反对者将有更多反对的理由。
希腊议会下周将举行第一轮投票，但料临近新年投票才会结束。希腊如果需要举行大选，也可能比欧洲央行1月召开会议时要晚。
倘若欧洲央行确实希望实行QE，那么可能会有急于行动的新理由。(完)
(译文审校 龚芳/朱晓军)
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路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%