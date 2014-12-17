《SAFT专栏》日本大选帷幕落下，安倍经济学面对的考验刚开始

《美国重要政经日程》-4月21日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1400 - 全美不动产协会(NAR)发布3月成屋销售报告 1900 - 农业部(USDA)公布月度牲畜饲养数据 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
**全球化及崇尚股东价值**
目前为止，安倍经济学的其它问题之一在于，其令人疑惑地未能启动由出口拉动的经济复兴。通常的想法是，如果能令日圆贬值，那么出口商的盈利水平将发生变化，并帮助他们扩大市场份额。为了抓住这一机遇，他们将会投资于新设备和新产能，以及雇佣新员工。
这些资本支出和薪资将在经济领域里流通，从而加快经济成长，并维持物价上涨。
但安倍经济学尚未取得这样的效果，至少现在还没有。虽然与2013年安倍经济学的说法开始出现前相比，美元兑日圆 已经上涨了大约20%，但出口增速则慢得多，11月预计仅增长7%。出口商的利润率有所提高，但还不能下定决心在日本大幅增产。
“简言之，可以说安倍经济学让出口商更富有，但并没有更忙碌，”巴克莱分析师Kyohei Morita对客户表示。
从某种程度上说，这可能是因为日本企业很早前就很明智地决定在多地设立生产基地，并在海外建厂。这样，日本企业就不仅是以日圆计价产品生产商的身份参与竞争。如果这些企业决定尝试扩大在日本的生产，那么可能只是把公司在其它地方的需求转移过来而已，导致那里的获利下滑。
Morita指出，自2002年以来，虽然日圆汇率大幅波动，但日本商品的价格却走势平稳，暗示这些商品价格是制造业更加面向全球且高度整合的产物。
另一个有可能解释得了日本为何无法从日圆贬值中受益的原因是，崇尚股东价值。这一观念源自美国，在过去15年只是缓慢且断断续续地被日本企业所采用。
股东价值最大化的推崇者或许认为，日本企业最好把弱势日圆当成一个意外收获，把现在获得的更加丰厚的利润存起来，同时维持最低限度的资本支出。根据股东价值最大化观点，企业唯一的目的就是为股东创造利润。
接受过全球教育的日本经理人或许认为，如果能够做到这点，同时加薪幅度又低于通胀率的话，那就更好了。
安倍经济学很有可能失败，但大选过后则看来似将经受一项严峻的考验。(完)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1400 - 全美不动产协会(NAR)发布3月成屋销售报告 1900 - 农业部(USDA)公布月度牲畜饲养数据 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
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* 欧元保持在三周高位附近，法国大选临近 * 商品货币持稳 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约4月20日 - 欧元兑美元周四守在三周高位附近，因在周日法国总统大选首轮投 票前，一些交易商结清对欧元的空头押注。 美元摆脱稍早颓势，尾盘兑主要货币变动不大，因今日公布的上周初请失业金和大西洋 沿岸中部地区制造业活动数据，没有改变交易商对美国经济温和成长和低通胀的观点。 分析师表示，民调显示法国中间派总统候选人马克龙能在两周后的第二轮选举中轻松击 败极右翼候选人勒庞，交易商从这些民调结果中寻找指引。 “市场对马克龙将法国带出困境的能力寄予厚望，”Think Markets首席市场分析师Nae em Aslam表示。 民调预计，首轮大选最有可能的结果是马克龙将在5月7日第二轮大选中面对勒庞。 “欧元多头肯定会对有关马克龙的利多消息做出回应，但当低投票率的事实确定后，这 种因素会消散。”OANDA高级汇市分析师Alfonso Esparza表示。 “所有人都记得英