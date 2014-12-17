《SAFT专栏》日本大选帷幕落下，安倍经济学面对的考验刚开始

**全球化及崇尚股东价值**

目前为止，安倍经济学的其它问题之一在于，其令人疑惑地未能启动由出口拉动的经济复兴。通常的想法是，如果能令日圆贬值，那么出口商的盈利水平将发生变化，并帮助他们扩大市场份额。为了抓住这一机遇，他们将会投资于新设备和新产能，以及雇佣新员工。

这些资本支出和薪资将在经济领域里流通，从而加快经济成长，并维持物价上涨。

但安倍经济学尚未取得这样的效果，至少现在还没有。虽然与2013年安倍经济学的说法开始出现前相比，美元兑日圆 已经上涨了大约20%，但出口增速则慢得多，11月预计仅增长7%。出口商的利润率有所提高，但还不能下定决心在日本大幅增产。

“简言之，可以说安倍经济学让出口商更富有，但并没有更忙碌，”巴克莱分析师Kyohei Morita对客户表示。

从某种程度上说，这可能是因为日本企业很早前就很明智地决定在多地设立生产基地，并在海外建厂。这样，日本企业就不仅是以日圆计价产品生产商的身份参与竞争。如果这些企业决定尝试扩大在日本的生产，那么可能只是把公司在其它地方的需求转移过来而已，导致那里的获利下滑。

Morita指出，自2002年以来，虽然日圆汇率大幅波动，但日本商品的价格却走势平稳，暗示这些商品价格是制造业更加面向全球且高度整合的产物。

另一个有可能解释得了日本为何无法从日圆贬值中受益的原因是，崇尚股东价值。这一观念源自美国，在过去15年只是缓慢且断断续续地被日本企业所采用。

股东价值最大化的推崇者或许认为，日本企业最好把弱势日圆当成一个意外收获，把现在获得的更加丰厚的利润存起来，同时维持最低限度的资本支出。根据股东价值最大化观点，企业唯一的目的就是为股东创造利润。

接受过全球教育的日本经理人或许认为，如果能够做到这点，同时加薪幅度又低于通胀率的话，那就更好了。