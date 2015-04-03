《SAFT专栏》全力应对通缩？恐怕是挂一漏万

**日本--没那么糟？**

欧元区核心通胀率过去几个月一直处在0.6-1.0%区间，远低于欧洲央行2.0%的目标。通胀率确实很低，但仅靠这个并不能完全证明有理由祭出QE。

“当然，这可能代表着危机后的一种常态，即发达经济体的雇员没有筹码来强迫(雇主)加薪，”ADM Investor Services分析师Stephen Lewis在客户报告中称。

“在此情况下，通过货币政策推高通胀率可能只有短暂的成效。物价上涨将减少家庭实际收入，削弱消费者需求，最终导致生产者的定价能力减弱。”

看看日本最近几年和现在的表现吧。许多人认为，日本的通缩梦魇挥之不去，是经济疲弱的主要根本原因。这种看法低估了人口减少的影响。2000-2007年，日本实质国内生产总值(GDP)增长了9%，相比之下形势可称为健康的美国增长了11%。但若按劳动年龄人口计算，日本实质GDP增长了15%，而美国仅增长了8%。

日本采取安倍经济学政策，通过压低日圆及祭出大规模的量化宽松举措，竭尽全力要实现2%的通胀目标。至少目前为止，产生的主要结果是生活水平下降，因为物价涨幅与薪资增长并不一致。哦，还大大刺激了企业获利，因为日企决定不增产、不在日圆贬值的情况下销售更多产品，而只是享用由此可能带来的较高利润率。

目前的通缩无疑与金本位制时的通缩意义大为不同；金本位制情况下，货币供应量不是由央行调节。这种灵活性是支持不兑现货币央行体制的主要论据之一。