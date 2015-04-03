《SAFT专栏》全力应对通缩？恐怕是挂一漏万

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
**日本--没那么糟？**
欧元区核心通胀率过去几个月一直处在0.6-1.0%区间，远低于欧洲央行2.0%的目标。通胀率确实很低，但仅靠这个并不能完全证明有理由祭出QE。
“当然，这可能代表着危机后的一种常态，即发达经济体的雇员没有筹码来强迫(雇主)加薪，”ADM Investor Services分析师Stephen Lewis在客户报告中称。
“在此情况下，通过货币政策推高通胀率可能只有短暂的成效。物价上涨将减少家庭实际收入，削弱消费者需求，最终导致生产者的定价能力减弱。”
看看日本最近几年和现在的表现吧。许多人认为，日本的通缩梦魇挥之不去，是经济疲弱的主要根本原因。这种看法低估了人口减少的影响。2000-2007年，日本实质国内生产总值(GDP)增长了9%，相比之下形势可称为健康的美国增长了11%。但若按劳动年龄人口计算，日本实质GDP增长了15%，而美国仅增长了8%。
日本采取安倍经济学政策，通过压低日圆及祭出大规模的量化宽松举措，竭尽全力要实现2%的通胀目标。至少目前为止，产生的主要结果是生活水平下降，因为物价涨幅与薪资增长并不一致。哦，还大大刺激了企业获利，因为日企决定不增产、不在日圆贬值的情况下销售更多产品，而只是享用由此可能带来的较高利润率。
目前的通缩无疑与金本位制时的通缩意义大为不同；金本位制情况下，货币供应量不是由央行调节。这种灵活性是支持不兑现货币央行体制的主要论据之一。
有工具固然不错，但用得恰当才更好。(完) (译文审校 张明钧/王丽鑫)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。