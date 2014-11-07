《SAFT专栏》请放松，欧洲央行还在准备

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**细节，细节**
据称德拉吉在交流方式上受到执委同僚的压力，他在欧洲央行扩大资产负债表方面，确实与他们站在了统一战线上，即承诺3万亿(兆)欧元的目标，比现在多1万亿欧元。
但即便德拉吉非常注重细节，还是面对着现实的限制问题，不仅能作出的承诺受限，市场认为他的承诺能兑现多少也受限。
“我们非常有信心，相信对我们资产负债表规模将产生充足、有效、且规模可观的影响，”德拉吉称，“重点是，我们的资产负债表会在未来几个月持续扩大，虽然其他央行资产负债表注定要缩小，但我们的仍会继续扩大。”
这些都存在很大争议。首先，虽然欧洲央行将扩大资产负债表，但鉴于可购买的资产种类，由于他们不能购买公债，无疑会限制他们的行动。现在看来，该行购买计划可能从结构型证券扩展，开始购买公司债。但公司债市场的规模和深度，以及对购买对象的取舍的担忧，又会带来限制。
其次，其他央行“注定要缩小”资产负债表的局面最终将会实现，但未必赶得上给欧洲央行带来帮助。日本央行近期肯定不会收缩，而尽管这对希腊公债等风险资产有帮助，对整个欧元区却并非纯粹的福音。
就美联储而言，目前没有收缩资产负债表的计划，反而选择用类似的新债代替到期债券。美联储无论是通过出售资产，还是等自然到期来缩小资产负债表，都只在成功升息之后才有可能。这种情况只有等到明年末或更晚的时候才可能发生。美联储现在恐怕不能如欧洲央行所愿，即削弱欧元吸引力，并抵消日本央行的政策影响。
欧洲央行周四能适度表现出团结，这是好事，但达到这一效果的方法，却暴露出很多在其作出承诺时拖后腿的因素。(完) (译文审校 艾茂林/朱晓军)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申