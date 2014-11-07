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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 15:03 BJT

《SAFT专栏》请放松，欧洲央行还在准备

**细节，细节**

据称德拉吉在交流方式上受到执委同僚的压力，他在欧洲央行扩大资产负债表方面，确实与他们站在了统一战线上，即承诺3万亿(兆)欧元的目标，比现在多1万亿欧元。

但即便德拉吉非常注重细节，还是面对着现实的限制问题，不仅能作出的承诺受限，市场认为他的承诺能兑现多少也受限。

“我们非常有信心，相信对我们资产负债表规模将产生充足、有效、且规模可观的影响，”德拉吉称，“重点是，我们的资产负债表会在未来几个月持续扩大，虽然其他央行资产负债表注定要缩小，但我们的仍会继续扩大。”

这些都存在很大争议。首先，虽然欧洲央行将扩大资产负债表，但鉴于可购买的资产种类，由于他们不能购买公债，无疑会限制他们的行动。现在看来，该行购买计划可能从结构型证券扩展，开始购买公司债。但公司债市场的规模和深度，以及对购买对象的取舍的担忧，又会带来限制。

其次，其他央行“注定要缩小”资产负债表的局面最终将会实现，但未必赶得上给欧洲央行带来帮助。日本央行近期肯定不会收缩，而尽管这对希腊公债等风险资产有帮助，对整个欧元区却并非纯粹的福音。

就美联储而言，目前没有收缩资产负债表的计划，反而选择用类似的新债代替到期债券。美联储无论是通过出售资产，还是等自然到期来缩小资产负债表，都只在成功升息之后才有可能。这种情况只有等到明年末或更晚的时候才可能发生。美联储现在恐怕不能如欧洲央行所愿，即削弱欧元吸引力，并抵消日本央行的政策影响。

欧洲央行周四能适度表现出团结，这是好事，但达到这一效果的方法，却暴露出很多在其作出承诺时拖后腿的因素。(完) (译文审校 艾茂林/朱晓军)
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