《SAFT专栏》阿里巴巴股票集政治和热股风险于一身

**热门板块热门股**

这并不是最近中国官方干预让民间企业遇到麻烦的单一案例。去年末，深圳当局突然停止对地产企业佳兆业发放例行许可，导致该公司无法销售或推进新盘。随后佳兆业数名高管辞职，集团海外债券付息违约，令其资产债权人陷入恐惧。

这两件事的确是无法相提并论，但中国正在大规模整顿腐败，未来发展难以预料。

有趣的是，投资者对营收不如预期的反应，似乎要比对政府的发难强烈得多。这说明投资者对阿里巴巴的关注更多的是把它看作一支成长股。在季度财报公布前，这种定位是准确的。毕竟我们谈论的情况是，营收增长40%，但股价下跌。

而股价走势最糟这天，工商总局的白皮书从其网站上撤下，这可能是阿里巴巴的一个胜利。阿里巴巴股价对政治问题反应不敏感，不意味着这些问题不重要。阿里巴巴股票的小买家可能没有花很多时间分析中国的政治风险。他们完全信赖美国的思维方式，对冲基金负责跟随趋势，共同基金则着眼在持仓中展示出最新最热的股票。

“如果我不买某只个股，那将是最热门行业的最热门股票，最受大众追捧、拼车(共乘)或通勤时随时有人谈论、且投资者往往屈从于社会压力而买进的那一档个股，”知名投资者Jack Lynch在25年前曾经写道。