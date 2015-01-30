《SAFT专栏》阿里巴巴股票集政治和热股风险于一身

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
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这并不是最近中国官方干预让民间企业遇到麻烦的单一案例。去年末，深圳当局突然停止对地产企业佳兆业发放例行许可，导致该公司无法销售或推进新盘。随后佳兆业数名高管辞职，集团海外债券付息违约，令其资产债权人陷入恐惧。
这两件事的确是无法相提并论，但中国正在大规模整顿腐败，未来发展难以预料。
有趣的是，投资者对营收不如预期的反应，似乎要比对政府的发难强烈得多。这说明投资者对阿里巴巴的关注更多的是把它看作一支成长股。在季度财报公布前，这种定位是准确的。毕竟我们谈论的情况是，营收增长40%，但股价下跌。
而股价走势最糟这天，工商总局的白皮书从其网站上撤下，这可能是阿里巴巴的一个胜利。阿里巴巴股价对政治问题反应不敏感，不意味着这些问题不重要。阿里巴巴股票的小买家可能没有花很多时间分析中国的政治风险。他们完全信赖美国的思维方式，对冲基金负责跟随趋势，共同基金则着眼在持仓中展示出最新最热的股票。
“如果我不买某只个股，那将是最热门行业的最热门股票，最受大众追捧、拼车(共乘)或通勤时随时有人谈论、且投资者往往屈从于社会压力而买进的那一档个股，”知名投资者Jack Lynch在25年前曾经写道。
把对中国和电商题材的热情集于一身的阿里巴巴可能不属于此类，但就算不是，也只差一步之遥。(完) (编译 白云/王丽鑫; 审校 张明钧)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 欧元受到支撑，因乐观数据表明ECB可能逐渐削减量化宽松计划 * 欧元兑瑞郎接近七个月高位 * 美元/日圆逼近3月中旬以来最高 * 澳元触及四个月低位，因数据疲弱、大宗商品走软 路透东京5月9日 - 欧元周二自近期所及六个月高位回落，但仍受到良好支撑，因围绕政治民粹主义的担忧减弱，而且有关欧洲经济状况改善的迹象提振投资者信心。 欧元兑美元 跌至1.0921，脱离周一早盘因马克龙胜选法国总统后投资者释然而触及的六个月高位1.1024。 “欧元下滑单纯是因为获利了结。我觉得随着时间的推移，欧元将重获动能，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑瑞郎 周一触及七个月高位1.0918，最新报1.0915，反映欧洲政治相关担忧减退。 欧元兑日圆 报123.72，周一触及一年高位124.58。 随着法国大选尘埃落定，投资者现在关注欧洲央行何时以及如何撤回量化宽松政策，因近期欧元区经济强劲。 欧元区第一季国内生产总值(GDP)数据将
路透新加坡5月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,433美元的支撑位，如果失守，可能进一步跌向下道支撑位5,352美元。