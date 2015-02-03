《SAFT专栏》希腊与欧元区的关键词--无力偿债

**无力偿债是过程，违约是结果**

拖延和自欺欺人(extend and pretend)这种明显对很多参与者并不公平的策略，有时候能让一个实体撑下去，记住这点很重要。很多美国大型银行在危机期间就曾濒临无力偿债的状态。

这种策略就像所有恋爱关系一样，无论好坏，都需要双方的参与：债权人与债务人。

情况的确如此，但个中情节绝不简单，希腊的情况更是复杂，因为它涉及一个欧元区成员国无力偿债的问题。

尽管希腊的负债水平可能很快超过它的偿债能力，但其债权人和伙伴国仍然认为，在当前低利率和很长的还债期限下，希腊的偿债压力与法国等国相差并不大。

瓦鲁法基斯认为这个情况就是债务-通缩螺旋，对希腊施加的条件抑制了需求，推动物价和产出下滑，在没有损坏任何一方的情况下，最终导致无力偿债的局面。这种看法有一定道理。

瓦鲁法基斯打出无力偿债的牌，明显是个策略，这么做是想让债权人更快地回到谈判桌，作出更大让步。

至于欧洲央行，则表现出一副按规矩办事的样子，当2月底希腊援助计划到期时，它将无法为希腊银行提供更多信贷。

“我们有自己的法律，将会依法行动，”欧洲央行管委利卡宁称。

都柏林大学的经济学教授Karl Whelan称，欧洲央行将不得不遵守规则，希腊债务和银行将孤立无援，这种情况被过度演绎了。

Whelan认为，就算到了3月，希腊最后能从欧洲央行获得多少贷款，是基于具体情况作出的决定，而不是僵化的结果。可以想象，希腊及谈判方会磕磕绊绊地进行协商，因为无论是“规则”还是“无力偿债”都只是些模糊的概念，如果不说清楚，始终是道隔阂。

所以双方都希望制造形势紧迫的假象以给对方谈判压力，也都希望对方挺不住而作出让步。

与此同时，资本在逃离希腊，双方的虚张声势也导致银行出现挤兑的几率更大了。(完)