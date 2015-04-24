《SAFT专栏》美股频创新高背后的隐忧：企业营收停滞而获利虚胖

**增长势头下滑**

虽然这其中有能源价格和美元升值导致的汇率冲击的因素，但美国业务的获利势头--即获利预估上调的占比却在下滑。过去三个月，对来年获利的预估已经下降了五个百分点。而且并不局限于能源产业，只是这个板块的降幅确实很大。根据法国兴业银行的数据，过去一个月，耐用消费品、服装和消费者服务业明年的获利预估全都下降了逾6%。

全球性获利状况也基本如此：即便考虑了汇率波动因素，获利势头仍在下降。对全球企业而言，若剔除汇率影响，2015年获利预估自年初以来下降了5.3%；就算剔除能源和金融企业，获利预估也还是下滑了3.5%。若不包括金融企业，2015年全球获利预估料仅增长1%，有鉴于此，如果获利势头保持在这个水准，那么很快这些企业的财报数据将逊于2014年的水平。就连全球MSCI明晟指数成分股企业的历史获利过去一年也下降了5.5%。

所以，我们又回到了刚才那个问题：如果获利看起来不稳定，而且营收--至少是美国企业的营收不增长，那么股市如何能够持续上涨。

“随着越来越多未受天气影响的经济和企业数据低于预期，要想普遍看涨，还需要一些新的理由，”Lapthorne写道。

支持看涨的理由，则是投资者的循环论证。

低利率使企业能够以较低成本举债，然后把所筹资金用于回购股票，并且增强了股市对追求回报投资者的吸引力，尤其是考虑到日本和欧洲祭出QE的情况下。投资者相信，如果经济不稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持低利率，甚至可能重新推出QE，而这将支撑股市。倘若经济在第一季增长停滞后复苏，那么股市会上涨，因为企业营收会增长。甚至，在企业投资较低的帮助下，企业可能会保持异常丰厚的利润率。

而中间的一种情况，即经济停滞，不久企业获利增长也停滞，可能会让人非常不爽。

当然，除非下一轮QE包含直接从企业购买商品和服务的计划。