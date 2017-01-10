《SAFT专栏》特朗普若对民间债务下手 将重塑市场格局

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/张若琪/龚芳

路透1月10日 - 特朗普可能着手处理民间债务的问题，与之对比强烈的是，他显然对公共债务上升处之泰然。若果真实施，两者对金融和资产市场都将产生巨大影响。

特朗普及共和党领导层推动或考虑中的计划，将会使抵押贷款和企业债的受借款人青睐程度明显下降，有可能打击房价和股价。与此同时，减税和支出计划等措施将会使公共债务增加并提振经济增长，推动美债收益率(殖利率)上升。

削减民间债务的同时增加公共债务，将会产生相形相生的自我强化效果，因利率上升使家庭和企业愈发不愿贷款，加剧资产价格的下行压力。

就像特朗普提议或考虑的每件事，这有可能永远不会发生，金融市场的确也没有按照预期会出现这种状况进行交易。

按照美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)去年背书的共和党众议院税务计划，已婚夫妇所得税标准抵扣提高近一倍至24,000美元。根据税务政策中心(Tax Policy Center)，对于超过80%的报税者而言，标准抵扣的魅力将大过抵押贷款利息的抵扣。对于大多数美国人来说，举债买房的合理性骤然下降。

特朗普的企业税改革也同样不利于举债，对于自己的公司自由利用杠杆，偶尔债务违约的人来说，这是莫大的讽刺。

特朗普的竞选计划中呼吁删除企业利息支出作为扣减项，作为鼓励国内资本支出，同时削减企业税率框架的一部分。莱恩也提出过类似的计划。

特朗普提出给予企业汇回海外获利一段免税期，及对进口课征惩罚性关税并补贴出口的边境税计划。虽然分析师已提高了对此的关注，但反债措施将意味着会给企业融资与金融市场都带来大震撼。

自金融危机发生前至今，不含融资公司的企业债务总额已增长近70%，因受低利率所诱，加上税务处理方式的激励，使企业宁选择举债，也不愿发股融资投资计划、支应股息和股票回购。

**伤害所在？**

特朗普和共和党领袖在考虑的所有减税政策，以及计划的基建支出，都将所费不赀。美国联邦预算问责委员会在选前的分析发现，特朗普的计划将使公共债务与GDP之比到2026年增至105%，远高于目前的86%。

这些支出、减税和公共举债，都将对增长产生正面的短期影响，但将推高利率，如同我们已见美国联邦储备委员会(美联储/FED)明确转趋更强硬。美国10年期公债收益率(多数民间借款的基线)自选前不久迄今，已上升逾三分之一至2.37%。

重要的是强调，特朗普及其所属共和党同僚实际上究竟会尝试采取什么做法，以及能否那么做，还存在很大变数。房市及抵押贷款业将强力游说，以保护抵押贷款扣减的做法，这是其一。废止企业债务抵补的计划也将面临反对，且在税改计划真正成形之际， 可能难逃协商和讨价还价。

然而，前述计划即便仅有部份通过立法，都将对金融市场造成一些重大冲击。

由于抵押贷款利息列为税负减项的补助效应消失，房价将会受创。因为极有钱的富人或许仍可将此列为税负减项，因此中下阶层民众将比上层人士更加感受到这股冲击。

但建筑业及其他房地产相关类股将会感觉到这股寒意。

取消把企业利息列为税负扣减项所带来的影响可能更为深远。根据外交关系委员会，企业股权融资的投资项目有效税率为30.8%，而债务融资减税效果实际为负7.4%。因此企业当前自然青睐股权而非债务融资。根据特朗普的计划，股权及债务融资的投资对应税率均在10%左右。

企业发债量将会直线下降。而企业股票回购规模亦然--尽管美国设定的任何免税期，或将导致股票回购金额在短期内因资金回流而增加。在债券市场借钱用于股票回购的作法看来没有以前划算。而这可能会打压股价。

公司债作为一项资产类别可能会受到提振。市场中的公司债总规模将减少，此外随着企业不断偿还债务并发行股票，其财务状况终将变得更加强健。

简而言之，倘若特朗普确实言出必行，则美国民间部门与债市之间长久以来的良好关系将会转趋冷淡。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)