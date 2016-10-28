《SAFT专栏》美国货币政策效果更好 但后半程或也将面临更大风险

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫

路透10月27日 - 面对极低利率，日美企业的策略明显不同，这有助于解释市场和经济目前的状况，以及未来的走向。

虽然两国的企业都不是很愿意投资或扩大生产，但美国企业增加负债，日本企业则囤积现金。

结果是美国经济增长或可以通过股市得到更多货币政策的提振，但情况变得糟糕时，损失可能也更大。

“日本央行和美联储和印钞流入股市的原理可能看起来相似，但实质却不同。但最终结果可能会大相径庭，”法国兴业银行(Societe Generale)量化分析师Andrew Lapthorne称。

在美国，美联储带来的低息资金的结果是企业杠杆率提高，企业以低息发行债券，但资金一般并没有用于兴建厂房或雇用人手，而是用来回购股票。金融危机以来，美国风险的主要转移方向，是从家庭转向企业资产负债表。

日本则不然，企业管理层明显没有被低息资金诱惑，至少没有想借助杠杆来提振获利。反而可能是日本央行大量直接购买股票，现在持有超过60%的在日本发行的上市交易基金(ETF)。日本央行也是逾三分之一的日经指数.N225成分股公司的五大股东之一。

“这种差异意义重大。市场下行时，股市下跌会导致日本央行按照市场价格，降低持股的账面价值，”Lapthorne称。

“而在美国，股市下跌会导致资产负债表毁坏，会不可避免地带来裁员和资本支出减少。经济增长偏低的时候，债务是危险的；在通缩的时候，债务就是毒药。日本企业可能在多年的经验中理解了这一点，因此降低杠杆率；美国企业可能傻傻的选择了相反的做法。”

日本企业净债务与资产比例自2008年以来降低了三分之一，降至15%。美国企业的该比例也下降，但在2011年触底，随后升至22%，高于危机前水平。

**人从哪来，钱往哪花**

虽然安倍经济学推行以来，日本企业的名义资本支出增加，但最近一个季度下降了0.1%。日本企业账面还有接近2.4万亿美元现金，达到纪录水平。这两个数据显示，企业界人士的动物精神顶多称得上是温和，而且还说明企业不会因为静坐不动而错失未来的增长机会。

诚然，导致两国企业策略差异背后的潜在力量很复杂，包括人口状况、税务体制，以及最关键的高管薪酬方式之间的不同。

日本的人口状况极为不利，公司策略没有忽略这一点。他们的反应基本上是优先投资海外，贴近目前及未来的市场增长。尽管现在日本国内终于有了些薪资压力，但安倍经济学完全没有达到预期的效果。

在移民的推动下美国人口状况乐观得多，但让人费解的是，企业尽管乐享达历史高位的获利，仍是选择提高杠杆率而不是扩张。

美国的税制让企业将海外获利汇回国内的代价高昂，无论是进行投资还是派发给股东。与此同时，营收迟滞或几无增长，促使企业回购股票，以使获利数字好看一些。

鉴于高管的期权薪酬制度，就出现了重近利而轻长期增长的政策。货币政策在这方面起到了促进作用，但财务设计优先于投资的情况无论如何都可能出现。

但经济扩张不会因为持续久了就消失，目前美国扩张期已经长达87个月，其长度在二战以来排第四。这种伴随着泡沫的经济形势也许还能维持下去，支持投资和就业温和增长，也支持强劲的股市估值。

如果美国遭遇下滑，很明显高杠杆率的企业可能迅速削减支出和聘雇，就像2007-2008年那样。

若通胀上升，美联储得以在未来几年将利率拉回历史正常水平，那么同样的债务，成本将大幅上升，也就会导致类似的倒退。(完)