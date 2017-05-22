《SAFT专栏》美联储不出手 特朗普政治风险也难在市场兴风作浪

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透5月19日 - 若要让市场低波动性、股价不断上涨的荣景画下句点，光是特朗普相关的政局动荡或许还不够，美国联邦储备委员会(FED/美联储)采取积极行动才会让这场盛宴告终。

鉴于美联储以往努力维系金融市场平稳上涨的态度，彷佛这是它的职责一般，换言之，要见到一个积极紧缩的美联储，得等上好一阵子。

各地市场周三突然惊醒，警觉到特朗普乱象及其可能被弹劾的风险，标普500指数波动性创下史上第八大涨幅，指数本身则是大跌1.8%。

这是因为有报导指出，遭到特朗普开除的前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)表示，他在与特朗普几次会面后曾写下备忘录，特朗普在会面中可能试图干预针对前国家安全顾问的相关调查。

金融市场先前已经多次经历“特朗普效应”，但这是特朗普政府的消息第一次真正让市场紧张起来，似乎证实了2017年将会是“政治风险年”的普遍预期。

虽然事态的发展表明，特朗普政府至少会在较长期内陷入四面楚歌的境地、最极端情况下还可能会导致任期提前结束，但后来金融市场恢复平静，削弱了上述观点。

在市场恢复平静的过程中，有几点很突出：不仅市场恢复了温和的上行态势、波动性下降，而且交易员立即削减了对美联储在6月及后续加息的押注。

周三的大跌之后，期货行情表明美联储6月份加息的可能性为60%，低于5月稍早时的约80%。期货行情还暗示美联储9月份再度加息的可能性约为25%，约为先前预期的可能性的一半。

标准普尔500波动率指数周三上升近5点至15.42，但之后回落并稳定在12以下，距离近期所创历史性低点并不远。

资产管理公司Salient Partners的首席策略师Ben Hunt认为，如果当选官员不能尽到自己的职责，央行一般会再度出手支持市场。

“如果没有积极有效的财政政策当局，全球各国货币政策当局就将填补政策空白。那么他们的政策是什么？低增长，金融资产通胀，低波动。如此循环往复。”Hunt在致客户的报告中写道。

“直到而且除非欧洲央行总裁德拉吉开始缩减购债，以及美联储主席叶伦在缩减购债之后再缩减资产负债表，让特朗普面临经济衰退压力，否则我认为政治风险不会转化成市场风险。”

**伯南克弄错了？**

市场和升息预期周三大幅下滑，导致各种报导和分析出炉，称美联储的决策不会受华盛顿风波左右。很重要的一点是，这是在市场恢复平静之后发生的，而且升息可能性下降后再次发生。

目前美国利率处于0.75-1.00%区间。美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员的预估中值是，到年底时利率为1.375%。

诚然，美联储有充分理由希望利率回到更正常的水平，以及很快开始缩减规模高达4.5万亿(兆)美元的资产负债表。美联储不仅担心由于接近充分就业，通胀率最终将上升，而且将一些武器回收到弹药库，在经济出现滑坡时会有工具可用。

很明显，市场认为货币当局会给他们支持，保护他们不会受到最严重的损失。然而投资者面对政治风险时的无动于衷，似乎令伯南克都觉得为难。他作为美联储主席，花了八年时间收拾一次次冒险行为留下的烂摊子。

“让我不解的是市场对政治风险毫不挂怀，直到最后一分钟，”周三市场挫跌时伯南克称。

平心而论，伯南克称最大的政治风险是美朝紧张局势升级，而此事并未因特朗普风波而明显恶化。但考虑到过去二十年美联储的风险友好型政策，他的评论显得十分空洞。

更讽刺的是，伯南克很可能是收费演讲，而主持人Anthony Scaramucci是特朗普的助手。Scaramucci在1月把所持SkyBridge股份出售给有中国投资者参与的财团。

未来一年政治可能拖市场的后腿，但投资者等待各央行加压之后再进入警戒状态也没错。(完)