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市场报道 | 2013年 3月 12日 星期二 03:42 BJT

纽约期市：伦敦罗布斯塔咖啡触及五个月高位，糖价也上扬

路透纽约/伦敦3月11日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周一升至五个月高位，因忧虑全球最大罗布斯塔咖啡种植国越南天气干燥，而洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货下跌。

ICE原糖和可可价格也小幅攀升，尽管因供应充裕限制了价格涨幅。

罗布斯塔咖啡期货今年迄今上升超过14%，因需求强劲及忧虑越南天气干燥将令2013/14年作物大幅减少。

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 攀升9美元，或0.4%，报每吨2,190美元，稍早触及2,198美元，此为次月合约自2012年10月来最高水平。

花旗集团期货专家Sterling Smith说，技术性超买市场可能显示罗布斯塔咖啡期货倾向下行修正。5月罗布斯塔咖啡 在超买区域，过去两天14日相对强弱指标在80以上。

伦敦咖啡上涨，扶助支持ICE　阿拉比卡咖啡期货在交易日大部份时间的表现，交投最活跃的ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 最后扭转走势，收低0.3美分，或0.2%，收报每磅1.4375美元。

原糖期货受空头回补支持，从近期的两年半低位反弹，且投机者开始降低创纪录高位的ICE原糖期货和期权净空头头寸。

5月原糖期货 小升0.07美分，或0.4%，报每磅18.82美分。

5月白糖期货 收高1.10美元，或0.2%，报每吨535.20美元。

ICE可可期货上涨，从周五触及的九个月低位反弹，尽管西非即将迎来的2012/13年中期作物的前景良好，限制了价格的上行潜力。

ICE-5月可可合约 涨10美元，或0.5%，结算价报每吨2,130美元，此为2月28日来最高收位。

伦敦5月可可 涨10英镑，或0.7%，收报每吨1,451英镑。(完)

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