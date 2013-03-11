纽约期市：伦敦罗布斯塔咖啡触及五个月高位，糖价也上扬

英国经济：央行MPC委员弗利葛称消费已见放缓，需谨慎对待利率问题
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示， 英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保 持谨慎。
路透纽约/伦敦3月11日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周一升至五个月高位，因忧虑全球最大罗布斯塔咖啡种植国越南天气干燥，而洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货下跌。
ICE原糖和可可价格也小幅攀升，尽管因供应充裕限制了价格涨幅。
罗布斯塔咖啡期货今年迄今上升超过14%，因需求强劲及忧虑越南天气干燥将令2013/14年作物大幅减少。
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 攀升9美元，或0.4%，报每吨2,190美元，稍早触及2,198美元，此为次月合约自2012年10月来最高水平。
花旗集团期货专家Sterling Smith说，技术性超买市场可能显示罗布斯塔咖啡期货倾向下行修正。5月罗布斯塔咖啡 在超买区域，过去两天14日相对强弱指标在80以上。
伦敦咖啡上涨，扶助支持ICE 阿拉比卡咖啡期货在交易日大部份时间的表现，交投最活跃的ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 最后扭转走势，收低0.3美分，或0.2%，收报每磅1.4375美元。
原糖期货受空头回补支持，从近期的两年半低位反弹，且投机者开始降低创纪录高位的ICE原糖期货和期权净空头头寸。
5月原糖期货 小升0.07美分，或0.4%，报每磅18.82美分。
5月白糖期货 收高1.10美元，或0.2%，报每吨535.20美元。
ICE可可期货上涨，从周五触及的九个月低位反弹，尽管西非即将迎来的2012/13年中期作物的前景良好，限制了价格的上行潜力。
ICE-5月可可合约 涨10美元，或0.5%，结算价报每吨2,130美元，此为2月28日来最高收位。
伦敦5月可可 涨10英镑，或0.7%，收报每吨1,451英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示， 英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保 持谨慎。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自4月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票能带来财富，但可能也会把投资人心血全部吃光。从过往的惨痛例子，必须学到教训。 前不久，在报纸上看到一篇很有意思的报导，标题是这样写着的：「消失的企业，二十年逾四○○家」，这篇报导透露了从一九六二年以来，在漫长的五十五个年头中，台湾的上市公司到今天上市柜公司高达一六五三家，台湾企业从上市的舞台消失，近二十年就高达四○○家，比率高达二○％。
路透台北4月6日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,878亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,566.8亿台币： 4/07 1,442.50亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.50亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,