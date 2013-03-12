纽约期市：伦敦罗布斯塔咖啡期货触及五个月高位，可可期货扩大涨势

路透纽约/伦敦3月12日 - 伦敦罗布斯塔咖啡期货周二升至五个月高位，为连续第五日上涨，因市场担心主产国越南天气干燥，且该国农户惜售。可可市场亦扩大涨势。

糖期货在震荡交投后持平，洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在盘整交易后下跌。

汤森路透Jefferies CRB指数 涨约0.3%，在稍早上扬0.7%至三周高位后回吐升幅。

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 收高16美元，或0.8%，报每吨2,206美元，创下2012年10月以来最高水准。

越南天气干燥令人担心2013/14年咖啡产量可能将急剧下降，不过交易员和分析师称，现在调降产量预估为时尚早。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收低1.40美分，或1%，报每磅1.4235美元，在升逾上月触及的逾两年半最低位1.3760美元后，市场持续呈盘整走势。

ICE-5月可可期货 结算价涨28美元，或1.3%，报每吨2,158美元，为2月13日以来最高结算价。

伦敦5月可可期货 收高14英镑，或1%，报每吨1,465英镑，为2月5日以来最高水准。

5月原糖期货 结算价持平于每磅18.82美分。

伦敦5月白糖期货 收低40美分，或0.07%，报每吨534.80美元。(完)

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