纽约期市：伦敦罗布斯塔咖啡期货触及五个月高位，可可期货扩大涨势

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透纽约/伦敦3月12日 - 伦敦罗布斯塔咖啡期货周二升至五个月高位，为连续第五日上涨，因市场担心主产国越南天气干燥，且该国农户惜售。可可市场亦扩大涨势。
糖期货在震荡交投后持平，洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在盘整交易后下跌。
汤森路透Jefferies CRB指数 涨约0.3%，在稍早上扬0.7%至三周高位后回吐升幅。
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 收高16美元，或0.8%，报每吨2,206美元，创下2012年10月以来最高水准。
越南天气干燥令人担心2013/14年咖啡产量可能将急剧下降，不过交易员和分析师称，现在调降产量预估为时尚早。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收低1.40美分，或1%，报每磅1.4235美元，在升逾上月触及的逾两年半最低位1.3760美元后，市场持续呈盘整走势。
ICE-5月可可期货 结算价涨28美元，或1.3%，报每吨2,158美元，为2月13日以来最高结算价。
伦敦5月可可期货 收高14英镑，或1%，报每吨1,465英镑，为2月5日以来最高水准。
5月原糖期货 结算价持平于每磅18.82美分。
伦敦5月白糖期货 收低40美分，或0.07%，报每吨534.80美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 李军)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。