纽约期市：伦敦罗布斯塔咖啡期货从五个月高位回落，受累于获利了结

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透纽约/伦敦3月13日 - 伦敦罗布斯塔咖啡期货周三从五个月高位回落，因市场对当日稍早涨势进行获利了结。
洲际交易所(ICE)原糖和可可期货亦下挫，抑制过去一周的升势。
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货 收低3美元，或0.1%，报每吨2,203美元，稍早触及2012年10月以来最高水准2,216美元。
盘中交投震荡，当日稍早涨势难以持续。
“短期内市场呈超买状态，市场受获利了结打压，”花旗集团期货策略师Sterling Smith称。
交投最热络的5月罗布斯塔咖啡合约 技术上呈超买状态，14日相对强弱指标过去一周高于80。
伦敦咖啡期货在过去五个交易日每天都因供应忧虑而上涨，因干燥天气威胁越南咖啡产量，而且农户因预测未来价格上涨而惜售咖啡。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跌1.75美分，或1.2%，报每磅1.406美元，回吐稍早涨幅，受外围市场压力及预期巴西供应充足打压。
“美元走强令咖啡市场回吐稍早部分涨幅。目前咖啡市场有大量空头部位，而空方认为不需要进行回补，”Liberty Trading Group/Optionsellers.com主管兼创始人James Cordier称。
美元指数 上扬。
5月原糖期货 跌0.02美分，或0.1%，报每磅18.80美分。伦敦5月白糖期货 下滑0.90美元,或0.2%，报每吨533.90美元。
ICE-5月可可期货 跌11美元，或0.5%，结算价报每吨2,147美元。伦敦5月可可期货 下挫4英镑，或0.3%，报每吨1,461英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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