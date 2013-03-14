纽约期市：可可期货遇技术阻力回落，期糖走高

* 近期ICE可可期货大涨引发生产商和投机客抛售

* LIFFE罗布斯塔咖啡期货录得1月初以来最大单日跌幅

路透纽约3月14日 - ICE可可期货周四走低，成交放量，因投资者和商业交易商寻求在ICE美国期交所惩罚条款调整前卖出交投最活跃的合约，前一日可可期价受空头回补推动上扬，后遭遇技术阻力。

咖啡期货走低，期糖上涨。

可可期货周三在2,176美元附近遭遇技术阻力。周四延续跌势，成交放量，因投机客和商业交易商寻求出脱5月合约 ，避免受到预计将从7月合约 开始实施的惩罚性条款调整的影响。

“5月/7月合约价差较实际价格更为利空，”商品交易咨询公司Atlantic Capital Advisors的高级合伙人Nick Gentile称。

ICE-5月可可合约 跌17美元，或0.8%，收报每吨2,130美元。7月合约回落15美元，收报每吨2,143美元。

5月/7月合约价差扩阔2美元，至每吨13美元。

Liffe-7月可可合约 收跌20英镑，或1.4%，报每吨1,441英镑。

汤森路透初步数据显示，成交放量，为逾34,000口，较30日均值高出42%。

Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌40美元，或1.8%，报每吨2,163美元，前一交易日该合约触及2012年10月以来最高2,216美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 回落0.95美分，或0.7%，收报每磅1.3965美元，回吐稍早涨幅。

5月原糖期货 收涨0.04美分，或0.2%，报每磅18.84美元。

Liffe-5月白糖期货 收涨3.30美元，或0.6%，报每吨537.20美元。

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