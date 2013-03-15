纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至33个月低位，期糖上涨

路透纽约/伦敦3月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五下滑，收在33个月低位，因交易所认证的库存升至三年高位，且交易员聚焦在阿拉比卡咖啡和伦敦罗布斯塔咖啡的套利窗不断收窄。原糖则由跌转升。

ICE可可在交投震荡中小幅下跌，技术性因素带动交投，预期西非供应充足及5月/7月价差持续走宽令市场承压。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.15美分，或1.5%，收报每磅1.3750美元，为2010年6月来最低收位。盘中低见1.3715美元。

过去几个月市场在利空趋势，因预期巴西作物丰收及哥伦比亚产量充足，且农夫持续交付咖啡，交易所数据显示，3月14日ICE认证库存攀升至大约274万包(每包60公斤)，为三年来最高水平。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收高29美元，或1.3%，报每吨2,192美元，进行盘整，上日该合约从2012年10月以来最高位2,216美元下跌。

5月原糖期货 由跌转升，收高0.05美分，或0.3%，报每磅18.89美元。Liffe-5月白糖期货 收涨2.20美元，或0.4%，报每吨539.40美元，缩减稍早涨幅，当时升至2012年11月6日来最高的544.00美元。

ICE-5月可可合约 跌15美元，或0.7%，收报每吨2,115美元。Liffe-5月可可合约 跌14英镑，或1%，结算价报每吨1,427英镑。(完)

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