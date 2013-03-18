纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及33个月低位，期糖录得五个月来最大单日

路透伦敦/纽约3月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至33个月低位，ICE原糖录得去年10月来最大单日跌幅，因对欧元区经济危机的忧虑升温，令商品市场下跌。
可可期货也下滑，也受宏观经济忧虑打压。
欧元区国家财长希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取该国得到救助的决定令市场意外，金融市场周一震荡，股市和受困的欧元区国家公债下跌。
美元兑一篮子六种货币 攀升。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.15美分，或2.3%，收报每磅1.3435美元，盘中低见1.3405美元，为2010年6月来最低水平，且录得两周来最大单日跌幅。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收低16美元，或0.7%，报每吨2,176美元。
5月原糖期货 大跌0.6美分，或3.2%，报每磅18.29美分，盘中低见18.24美分。Liffe-5月白糖期货 收低12美元，或2.2%，报每吨527.40美元。
ICE-5月可可合约 跌27美元，或1.3%，收报每吨2,088美元。Liffe-5月可可合约 跌13英镑，或0.9%，结算价报每吨1,414英镑。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)