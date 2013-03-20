纽约期市：阿拉比卡咖啡期货从合约低位反弹，可可跳升

路透纽约/伦敦3月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三收高，为八个交易日来首次，此前跌至合约低位，因原产地售出及巴西供应充裕。可可在交投清淡中上涨，受英镑兑美元走强支持。

糖价几无变动，在升至一关键阻力位后回落。

投资人聚焦在塞浦路斯新债务救助计划的可能性，且指望美联储将继续推行刺激举措。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三继续推进其透过大规模购债刺激美国经济的努力，称失业率仍然太高，且指财政政策更具“限制性”。

欧元兑美元从上日跌至四个月低位中反弹，因对塞浦路斯的忧虑缓和，一些投资人确信塞浦路斯将有能力敲定避免该国违约的协议。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.50美分，或0.4%，收报每磅1.3360美元，盘中触及合约低位1.3205美元。

Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌3美元，或0.1%，报每吨2,152美元，上周该合约触及2,216美元的五个月高位。

ICE-5月可可合约 收涨53美元，或2.5%，收报每吨2,152美元，略高于40日移动均线切入位2,150美元。Liffe-7月可可合约 收高28英镑，或2%，报每吨1,459英镑。

ICE原糖期货缩减稍早升幅，此前触及18.49美分的阻力位。日内交投清淡。

5月原糖期货 小涨0.04美分，或0.2%，收报每磅18.35美元。

Liffe-5月白糖期货 收涨0.80美元，或0.2%，报每吨530.60美元。(完)

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