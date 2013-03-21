纽约期市：可可期货逆势上扬，受助于技术性买盘

路透纽/伦敦3月21日 - 洲际交易所(ICE)可可期货和阿拉比卡咖啡周四上扬，因价格回落刺激买盘，克服了对欧元区稳定性的担忧，以及供应充裕的预期。

ICE原糖价格回落，徘徊在技术支撑位附近。

汤森路透Jefferies CRB指数 回落，因塞浦路斯的债务危机以及数据显示欧洲经济滑坡加剧仍令市场倍感不安。

可可整日市场逆势上扬，连升第三日，升向近期触及的高位，本周稍早触及低至2,075美元的技术支撑位。

交投最活跃的ICE-5月可可合约 收涨14美元，或0.7%，报每吨2,166美元，稍早该合约升至2,186美元的高位。

周四在可可跌至较低水平后，买盘浮现。

交易商称，上行空间有限，因西非中季作物供应充裕，已超过部分预期。

Liffe-7月可可期货 攀升9英镑，或0.6%，收报每吨1,455英镑。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.15美分，或0.1%，报每磅1.3375美元，逆转稍早跌势。Liffe-5月罗布斯塔罗咖啡期货 小涨1美元，或0.05%，收报每吨2,153美元。

Ice-5月白糖期货 收跌0.14美分，或0.8%，报每磅18.21美分。 Liffe-5月白糖合约 回落2.20美元，或0.4%，收报每吨528.40美元。(完)

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