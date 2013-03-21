纽约期市：可可期货逆势上扬，受助于技术性买盘

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽/伦敦3月21日 - 洲际交易所(ICE)可可期货和阿拉比卡咖啡周四上扬，因价格回落刺激买盘，克服了对欧元区稳定性的担忧，以及供应充裕的预期。
ICE原糖价格回落，徘徊在技术支撑位附近。
汤森路透Jefferies CRB指数 回落，因塞浦路斯的债务危机以及数据显示欧洲经济滑坡加剧仍令市场倍感不安。
可可整日市场逆势上扬，连升第三日，升向近期触及的高位，本周稍早触及低至2,075美元的技术支撑位。
交投最活跃的ICE-5月可可合约 收涨14美元，或0.7%，报每吨2,166美元，稍早该合约升至2,186美元的高位。
周四在可可跌至较低水平后，买盘浮现。
交易商称，上行空间有限，因西非中季作物供应充裕，已超过部分预期。
Liffe-7月可可期货 攀升9英镑，或0.6%，收报每吨1,455英镑。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.15美分，或0.1%，报每磅1.3375美元，逆转稍早跌势。Liffe-5月罗布斯塔罗咖啡期货 小涨1美元，或0.05%，收报每吨2,153美元。
Ice-5月白糖期货 收跌0.14美分，或0.8%，报每磅18.21美分。 Liffe-5月白糖合约 回落2.20美元，或0.4%，收报每吨528.40美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。