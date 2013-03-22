纽约期市：ICE咖啡上涨，但本周录得第二周连跌

《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透纽约3月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五上涨，受助于一些技术性支持，回补空头及有限的贸易买盘。但本周阿拉比卡咖啡价格连续第二周下跌，因预期巴西供应充裕。
ICE原糖期货小幅上升，但本周大跌约4%，可可期货下跌，因原产地卖出。
汤森路透Jefferies CRB指数 小幅上升，软商品市场承压，归因于塞浦路斯救助危机的不确定性。
“我们看到，周末来临前市场对塞浦路斯情势有些担忧，投资人寻求避险，”花旗的期货专家Sterling Smith说。
避险情绪周五确实支持咖啡价格，一些持有大量ICE阿拉比卡咖啡期货和期权净空头头寸的投机者回补空头。
交投最活跃的ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.55美分，或1.2%，报每磅1.3530美元。尽管今日上涨，阿拉比卡咖啡期货本周跌约1%。
Liffe-5月罗布斯塔罗咖啡期货 跌14美元，或0.7%，收报每吨2,139美元。
ICE-5月原糖期货 收跌0.01美分，或0.05%，报每磅18.20美分。
今日稍早，5月原糖合约 较7月合约 出现升水，因忧虑巴西原糖出口面临的物流问题。巴西是全球最大的甘蔗种植国。
7月原糖合约 下跌0.06美分，或0.3%，至18.21美元，几乎和5月合约持平。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖合约 跌1.30美元，或0.2%，收报每吨527.10美元。
Liffe-7月可可期货 跌8英镑，或0.5%，收报每吨1,460英镑。
ICE-5月可可合约 收跌7美元，或0.3%，报每吨2,159美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。
路透上海3月28日 - 中国吉林省财政厅周二公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额145.2595亿元人 民币的一般地方债，均为置换债券，含三年和七年两个品种，中标利率分别为3.49%、3.71%，较区间下限(同 期限国债收益率五日均值)上浮幅度全部为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 72.6295 3 3.49 3.03 46 15 券 72.63 7 3.71 3.22 49 15 总计
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