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货币新闻 | 2013年 3月 23日 星期六 03:13 BJT

纽约期市：ICE咖啡上涨，但本周录得第二周连跌

路透纽约3月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五上涨，受助于一些技术性支持，回补空头及有限的贸易买盘。但本周阿拉比卡咖啡价格连续第二周下跌，因预期巴西供应充裕。

ICE原糖期货小幅上升，但本周大跌约4%，可可期货下跌，因原产地卖出。

汤森路透Jefferies CRB指数 小幅上升，软商品市场承压，归因于塞浦路斯救助危机的不确定性。

“我们看到，周末来临前市场对塞浦路斯情势有些担忧，投资人寻求避险，”花旗的期货专家Sterling Smith说。

避险情绪周五确实支持咖啡价格，一些持有大量ICE阿拉比卡咖啡期货和期权净空头头寸的投机者回补空头。

交投最活跃的ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.55美分，或1.2%，报每磅1.3530美元。尽管今日上涨，阿拉比卡咖啡期货本周跌约1%。

Liffe-5月罗布斯塔罗咖啡期货 跌14美元，或0.7%，收报每吨2,139美元。

ICE-5月原糖期货 收跌0.01美分，或0.05%，报每磅18.20美分。

今日稍早，5月原糖合约 较7月合约 出现升水，因忧虑巴西原糖出口面临的物流问题。巴西是全球最大的甘蔗种植国。

7月原糖合约 下跌0.06美分，或0.3%，至18.21美元，几乎和5月合约持平。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖合约 跌1.30美元，或0.2%，收报每吨527.10美元。

Liffe-7月可可期货 跌8英镑，或0.5%，收报每吨1,460英镑。

ICE-5月可可合约 收跌7美元，或0.3%，报每吨2,159美元。(完)

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