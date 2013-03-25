纽约期市：原糖跌至三周低位，因美元上涨及全球供应过剩

路透纽约/伦敦3月25日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至三周低位，因美元上涨，预料全球供应过剩及技术压力，使市场承压，尽管交易日大部份时间当价格走低时出现实货买盘，限制了跌幅。

ICE可可价格录得逾两周来最大单日跌幅，因技术压力及获利了结，阿拉比卡咖啡价格尾盘收高。

欧元兑美元周一下滑，因对塞浦路斯和国际金主达成协议的最初欢愉情绪转为担忧救助计划的未来潜在影响。

汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌，全球金融市场下滑。

美元指数 上涨，为美元计价的商品增加压力。

ICE-5月原糖期货 收跌0.23美分，或1.3%，报每磅18.20美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月白糖合约 跌6.40美元，或1.2%，收报每吨520.70美元。

ICE可可录得两周半来最大单日跌幅，此前在周四和周五均未能升越技术阻力位。

ICE-5月可可合约 收跌29美元，或1.3%，报每吨2,130美元，此为技术支持水平，且录得3月6日来最大单日跌幅。

Liffe-7月可可期货 跌12英镑，或0.8%，收报每吨1,448英镑。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.3美分，或0.2%，报每磅1.356美元。

Liffe-5月罗布斯塔罗咖啡期货 收跌21美元，或约1%，收报每吨2,118美元。(完)

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