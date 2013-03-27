纽约期市：ICE原糖上涨，在两年半低位附近寻获技术支持

路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三上涨，因价格在略高于上月触及的两年半低位寻获支持，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖由升转跌，连跌第五天。

伦敦罗布斯塔咖啡价格收低，ICE可可期货几无变动。

ICE-5月原糖期货 收高0.07美分，或0.4%，报每磅17.85美分。近月合约在2月28日触及的两年半低位17.61美分现在为技术支持水平，之后价格出现反弹，因基金回补大量空头头寸。

5月白糖合约 收跌5.40美元，或1.1%，收报每吨509.10美元。

在稍早上涨后，白糖转升为跌，连跌第五日。

Liffe-5月罗布斯塔罗咖啡期货 收跌36美元，或1.7%，收报每吨2,064美元，录得2月底来最大单日跌幅。

罗布斯塔罗咖啡期货从3月13日触及的五个月高位2,216美元下跌约7%。

“价格大幅下跌，有相当大的修正。看似价格将跌至2,150美元水平，届时市场将寻获技术支撑，投资者将重新入市买入，”花旗期货专家Sterling Smith说。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跌1美分，或0.7%，报每磅1.3660美元。

ICE-5月可可合约 收高4美元，或0.2%，报每吨2,150美元，技术因素带动交投。

Liffe-7月可可期货 涨3英镑，或0.2%，收报每吨1,463英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)