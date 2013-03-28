纽约期市：ICE原糖期货接近两年半低位，受累于巴西供应压力

路透纽约/伦敦3月28日 - ICE原糖期货周四逼近两年半低位，第一季收跌约9%，为连续第四季走低，巴西供应充裕持续重压原糖期价。

Liffe罗布斯塔咖啡期货收在逾七周最低，延续大跌之势，在跌穿200日移动均线后引发更多多头结清头寸。不过，指标合约仍录得一年来最大季度涨幅，因该合约在本月初触及五个月高位。

纽约和伦敦可可可期货均上扬，英镑兑美元走强推升纽约可可期价。

ICE原糖、阿拉比卡咖啡和可可期市周五将因耶稣受难日假期休市，将在周一1130 GMT恢复交易。Liffe白糖、罗布斯塔咖啡和可可期市将于周五和下周一休市。

ICE-5月原糖期货 收跌0.19美分，或1.1%，报每磅17.66美分。该合约距离2月28日触及的两年半低位17.61美分不远。该合约本月收跌3.9%，第一季收挫9.5%，连跌第四季。

咨询公司Sugar K Ltd的Pierre Sebag表示，原糖价格前景疲弱，因巴西中南部收割的甘蔗即将进入加工厂。

一位欧洲经纪商称，“市场情绪仍普遍看空，很多技术分析师预计，原糖价格将跌至16美分的低位。”

路透市场分析师王涛(音)表示，“根据波形和费波纳奇比率分析，未来三个月，纽约原糖期价可能跌至16.17-16.48美分的区间。”

Liffe-5月白糖期货 收跌5.10美元，或1%，报吨503.30美元。本月收跌3.2%，本季回落3.9%，为连续第四季度收跌。

Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 回落3美元，或0.1%，收报每吨，2,051美元。该合约3月收跌2.7%，首季上扬6.6%，为年内最大季度升幅，因月初攀升至五个月高位2,216美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.55美分，或0.4%，报每磅1.3715美元。该合约本月收跌3.9%，本季度回落4.6%。

Liffe-7月可可期货CCc2>攀升14英镑，或1%，收报每吨1,477英镑。该合约本月收涨3.4%，为四个月来首月攀升。本季上扬2.4%。