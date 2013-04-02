纽约期市:ICE原糖跌至两年半低位，咖啡期货也收低

路透纽约/伦敦4月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌至两年半低位，维持其下跌趋势，因预期最大蔗糖种植国巴西丰收，当地正进行收割。

阿拉比卡咖啡期货在交投放量中收低，受5月/7月合约套利交易带动，而巴西供应充足持续向市场施压。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡延续跌势，触及六周低位。

甘蔗加工厂开始压榨巴西主要的中南部甘蔗种植区出产的作物，预期收成将达到6亿吨，创纪录高位，交易员说，这料将限制糖价上升。

巴西物流将令巴西出口商未来六个月面临挑战。巴西糖出产将较上年增加6%，将创纪录高位。大豆作物出产将较上年增长24%，将创纪录，巴西玉米收成创纪录，玉米出口较上年增加一倍，达到超过2,000万吨。

ICE-5月原糖期货 下跌0.10美分，或0.6%，收报每磅17.59美分，略高于盘中稍早触及的两年半低位17.50美分。

伦敦5月白糖 下跌0.90美元，或0.2%，至每吨502.40美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 跌2.25美分，或1.6%，收报每磅1.3615美元，距离3月18日触及的33月低位1.3405美元不远。汤森路透初步数据显示，总成交量超过45,000口，是250日均值的两倍，受5月/7月合约套利交易带动。5月合约首个通知日为4月22日。

伦敦7月罗布斯塔咖啡 跌16美元，或0.8%，收报每吨2,058美元，此为六周低位。