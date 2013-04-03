纽约期市：原糖跌至逾两年半低位，可可收低

路透纽约/伦敦4月3日 - 原糖期货周三下滑至2010年7月来的最低位，因商品市场下跌，且预计全球供应充裕。洲际交易所(ICE)可可期货走软，因西非预售及技术性卖盘而承压。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡上涨，此前跌至两个月低位，阿拉比卡咖啡期货录得2月来最大单日涨幅。

ICE-5月原糖期货 下跌0.09美分，或0.5%，收报每磅17.50美分，盘中稍早触及的2010年7月来的最低位17.47美分。

原糖承压，因其他商品市场下跌，美国就业及服务业数据疲弱引发对美国经济复苏的忧虑，且汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌。

伦敦5月白糖 涨2.50美元，或0.5%，至每吨504.90美元。

ICE-5月可可期货 收跌21美元，或0.9%，报每吨2,150美元，盘中跌至2,130美元的一周低位。

交易员称，可可因预售承压，因西非可可出产商趁价格上涨时卖出，且预计中期作物供应前景良好。

伦敦7月可可期货 跌18英镑，或1.2%，收报每吨1,464英镑。