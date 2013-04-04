纽约期市：ICE原糖期货上扬，周三触及2010年以来最低水准

路透纽约4月4日 - ICE原糖期货周四转跌为升，因市场寄望日本央行祭出的货币刺激政策将引发更多买需。原糖期价之前跌至近三年低位，因预期将有更多印度供应进入国际市场。

罗布斯塔咖啡，以及伦敦和纽约可可期货回落，受累于商品市场的普遍跌势，因美国上周初请失业金人口增加，点燃对经济成长迟滞的忧虑。

汤森路透-Jefferies CRB指数 连跌第四日，至九个月低位，因美元走强。

交易商称，原糖期货小幅上扬与日本央行大规模调整货币政策以推升通胀有关。

“如果远东的通胀攀升，将为看涨期糖提供理由，那么，大型买家将会尽早增加库存，” Sucden Financial的Nick Penney在一份市场报告中说。

ICE-5月原糖期货 上扬0.17美分，或1%，收报每磅17.67美分，盘中跌至日低17.50美分，该合约周三挫至17.47美分，为2010年7月以来最低。根据汤森路透数据，总成交量大幅攀升至约113,000口，较250日均值高出近20%。

但交易商称，由于全球供应充裕，任何价格反弹都可能被证明短暂。

印度食品部长K.V. Thomas周四在内阁达成一致后告诉记者，该国将不再迫使加工厂将糖以折让价出售给政府，且不再限制加工厂在公开市场出售的数量。

消息引发一波抛售，使糖价跌至日低17.50美分，仅略高于近两年盘中最低17.47美分。

Liffe-5月白糖期货 走低，收跌50美分，或0.1%，报每吨504.40美元。

ICE可可期货走低，成交放量，因指数基金展期，交易商在周五到期前关注5月期权合约。

ICE-5月可可期货 收跌9美元，或0.4%，报每吨2,141美元，持续的原产地卖盘，以及最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)总体利好的中期作物前景使市场处于守势。

Liffe-7月可可期货 回落12英镑，或0.8%，收报每吨1,452英镑。

ICE 阿拉比卡咖啡期货盘中多数时间也走低，但尾盘反弹，收盘小涨。5月合约 收涨0.05美分，收报每磅1.3950美元，周三急升逾2%。初步数据显示，总成交量升至35,000口，较250日均值高出60%。

Liffe-7月合约 回落25美元，或1.2%，收报每吨2,057美元。(完)

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