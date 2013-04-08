纽约期市：可可因空头回补上涨，ICE原糖小幅攀升

路透纽约/伦敦4月8日 - 洲际交易所(ICE)和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货在周一放量上涨，因投资人回补空头，令伦敦近月可可价格高于远月合约，而原糖在交投震荡中小涨，此前触及阻力位。
ICE阿拉比卡咖啡下跌，因尾盘遭遇抛售，伦敦罗布斯塔咖啡几无变动，陷入区间交投，上周曾触及九周低位。
汤森路透-Jefferies CRB指数 攀升0.2%，为六日来首天上涨，因原油期货攀升。
回补空头令可可期货上涨，导致伦敦可可合约出现逆价差，5月合约 较7月合约 短暂升水多至10英镑。
交易员称，走势是基于技术水平而不是基本面，因价格升穿上日高位后，市场出现止损买盘。
Liffe-7月可可期货 涨35英镑，或2.4%，收报每吨1,471英镑。5月/7月溢价收报2英镑，上日为贴水5英镑。此为1月以来近月合约价格首次高于次月合约。
ICE-5月可可期货 跳升53美元，或2.5%，报每吨2,185美元。展期交易提振成交量，交易员称，今日是高盛第二天展期。汤森路透初步数据显示，总成交量超过53,000口，较250日均值高出逾一倍。
两个市场的涨势预料受限，因预计最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)和加纳将卖出可可。
ICE原糖期货稍早因空头回补上涨，市场受周五稍晚公布的数据带动。该数据显示，截至4月2日一周，投机者将净空头头寸增加60%，创下纪录水平。
交易员表示，在糖价吸引生产商和贸易商卖出后，价格缩减升幅。
ICE-5月原糖期货 升0.05美分，或0.3%，报每磅17.70美分，初步数据显示，成交放量，总成交量约131,000口，较250日均值高出35%。
Liffe-5月白糖期货 升4.80美元，或1%，每吨509.30美元。
ICE－5月阿拉比卡咖啡期货 跌4.25美分，或3%，收报每磅1.3590美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡合约 升1美元，收报每吨2,055美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)