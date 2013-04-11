纽约期市：原糖市场盘整令价格走低，ICE咖啡和可可上涨

路透纽约/伦敦4月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖周四放量下跌，陷入区间交投，因市场在近期上涨后盘整，且供应充裕前景使价格承压，而ICE咖啡和可可均上涨。

ICE-5月原糖期货 下跌0.06美分，或0.3%，报每磅17.84美分，稍早低见17.71美分。

周四成交放量，部份原因是5月/7月合约展望。汤森路透初步数据显示，成交量超过160,000口，30日均值为不足89,000口。

目前交投最活跃的ICE-7月原糖期货 收低0.09美分，或0.5%，报17.79美分。5月合约价格略高于7月合约，本周市场转向逆价差。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 涨7.60美元，或1.5%，收报每吨517.50美元，在自动买盘被触动后，价格由跌转升。

7月阿拉比卡咖啡期货 涨0.8美分，或0.6%，收报每磅1.3915美元。

“我们看到一些回补空头。市场继续在近期低位上方，但不是高很多的水平作横盘走势，”Optionsellers.com始创人James Cordier说。

7月罗布斯塔咖啡期货 收高16美元，或0.8%，报每吨2,048美元。

ICE-5月可可期货 收高14美元，或0.6%，收报每吨2,245美元，高于之前技术阻力水平2,200美元。

Liffe-7月可可期货 收涨5英镑，或0.3%，报每吨1,488英镑。(完)