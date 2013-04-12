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市场报道 | 2013年 4月 13日 星期六 03:54 BJT

纽约期市：ICE原糖录得一个月内最大周度升幅，因担心巴西降雨阻碍收割

路透纽约/伦敦4月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖周五攀升，本周录得一个月内最大单周升幅，因交易商担心糖主要出产国巴西降雨阻碍收割，可能令供应吃紧。

可可期货受空头回补带动触及数月高位，阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中下滑。

ICE-5月原糖期货 升0.19美分，或1.1%，报每磅18.03美分，本周大涨逾2%，为3月中来最大周度升幅。

ICE-7月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报17.84美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 涨4.70美元，或0.9%，收报每吨522.20美元。

ICE-7月可可期货 收高23美元，或1%，收报每吨2,268美元，盘中触及2,276美元，为次月合约1月底来最高水准。

Liffe-7月可可期货 收涨16英镑，或1.1%，报每吨1,504英镑，盘中触及1,512英镑，为12月19日来最高。

ICE－7月阿拉比卡咖啡期货 收低2美分，或1.4%，收报每磅1.3715美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 收高21美元，或1%，报每吨2,069美元。完)

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