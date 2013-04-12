纽约期市：ICE原糖录得一个月内最大周度升幅，因担心巴西降雨阻碍收割

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透纽约/伦敦4月12日 - 洲际交易所(ICE)原糖周五攀升，本周录得一个月内最大单周升幅，因交易商担心糖主要出产国巴西降雨阻碍收割，可能令供应吃紧。
可可期货受空头回补带动触及数月高位，阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中下滑。
ICE-5月原糖期货 升0.19美分，或1.1%，报每磅18.03美分，本周大涨逾2%，为3月中来最大周度升幅。
ICE-7月原糖期货 收高0.05美分，或0.3%，报17.84美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 涨4.70美元，或0.9%，收报每吨522.20美元。
ICE-7月可可期货 收高23美元，或1%，收报每吨2,268美元，盘中触及2,276美元，为次月合约1月底来最高水准。
Liffe-7月可可期货 收涨16英镑，或1.1%，报每吨1,504英镑，盘中触及1,512英镑，为12月19日来最高。
ICE－7月阿拉比卡咖啡期货 收低2美分，或1.4%，收报每磅1.3715美元。
7月罗布斯塔咖啡期货 收高21美元，或1%，报每吨2,069美元。完)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选