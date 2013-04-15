纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货接近三年低位，因商品市场普跌

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
路透纽约/伦敦4月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一触及近三年低位，跟随商品市场普跌之势，因对全球经济复苏的忧虑与日俱增，且中国经济数据弱于预期。
原糖和可可期货也走低。
汤森路透-Jefferies CRB指数 下跌，金价 录得30年来最大两日跌幅，弱于预期的中国数据令稍早因塞浦路斯央行计划出售黄金储备的消息引发的跌势被放大。
基金加速撤出，以及投资者削减对石油、铜和谷物的敞口，使软商品期货承压。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.05美分，或0.8%，报每磅1.3610美元，稍早滑至2010年5月以来最低1.3355美元。
根据美国政府提供的数据，自触及纪录高位后，非商业交易商一直在削减阿拉比卡咖啡合约的净空头头寸，但空头头寸仍处于高位。
汤森路透初步数据显示，成交放量，约为59,000口，30日均值为略低于23,000口。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡 收挫11美元，或0.5%，报每吨2,058美元。
ICE原糖期货录得3月中来最大单日跌幅，受市场普跌之势拖累。
5月原糖期货 回落0.24美分，或1.3%，收报每磅17.79美分。
7月原糖期货 收跌0.29美分，或1.6%，报每磅17.55美分。
汤森路透初步数据显示，成交放量，约为175,000口，30日均值为略低于89,000口。
Liffe-5月白糖合约 收跌2.50美分，或0.5%，报每吨519.7美元。
ICE-7月可可期货 小跌1美元，或0.04%，报每吨2,267美元。
Liffe-7月可可期货 微升1英镑，或0.07%，报每磅1,505英镑。(完)
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
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