纽约期市：伦敦可可升至关键移动均线，原糖走强

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/伦敦4月16日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周二跳升至四个月高位，交易员称，因技术买盘提振价格升至200日移动均线，而洲际交易所(ICE)原糖上涨，因投资人回补空头。
ICE阿拉比卡咖啡期货几无变动，在上日跌至约三年低位后趋稳，而伦敦罗布斯塔咖啡上升，在200日移动均线寻获支持。
ICE三个市场成交继续放量，受5月/7月合约套利交易带动。
可可方面，交易员说技术指标在近期交易日转为利多，较大的伦敦可可市场过去六个交易日上涨7%，7月合约上周升穿100日移动均线，且短暂升穿200日移动均线切入位1,536英镑。这关键水平通常是阻力位，升穿该水平吸引买入。
Liffe-7月可可期货 升28英镑，或1.9%，报每磅1,533英镑，稍早触及2012年12月来的最高1,539英镑。
北美今年第一季可可加工数据将在周四公布，交易商预期将较去年同期基本持平。
ICE-7月可可期货 涨49美元，或2.2%，报每吨2,316美元，高于100日移动均线切入位2,244美元，且迫近200日移动均线切入位2,343。5月合约首个交割通知日在周三。
原糖期货攀升，因投机者回补空头。非商业交易员在4月9日一周持有的净空头为大约110,000口，创纪录高位。
5月原糖期货 将在月底到期，该合约涨0.22美分，或1.2%，收报每磅18.01美分。
Liffe-8月白糖合约 收升8.30美分，或1.7%，报每吨505.60美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高1.15美分，或0.8%，报每磅1.3725美元。Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收升13美元，或0.6%，报每吨2,071美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。