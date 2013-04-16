纽约期市：伦敦可可升至关键移动均线，原糖走强

路透纽约/伦敦4月16日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周二跳升至四个月高位，交易员称，因技术买盘提振价格升至200日移动均线，而洲际交易所(ICE)原糖上涨，因投资人回补空头。

ICE阿拉比卡咖啡期货几无变动，在上日跌至约三年低位后趋稳，而伦敦罗布斯塔咖啡上升，在200日移动均线寻获支持。

ICE三个市场成交继续放量，受5月/7月合约套利交易带动。

可可方面，交易员说技术指标在近期交易日转为利多，较大的伦敦可可市场过去六个交易日上涨7%，7月合约上周升穿100日移动均线，且短暂升穿200日移动均线切入位1,536英镑。这关键水平通常是阻力位，升穿该水平吸引买入。

Liffe-7月可可期货 升28英镑，或1.9%，报每磅1,533英镑，稍早触及2012年12月来的最高1,539英镑。

北美今年第一季可可加工数据将在周四公布，交易商预期将较去年同期基本持平。

ICE-7月可可期货 涨49美元，或2.2%，报每吨2,316美元，高于100日移动均线切入位2,244美元，且迫近200日移动均线切入位2,343。5月合约首个交割通知日在周三。

原糖期货攀升，因投机者回补空头。非商业交易员在4月9日一周持有的净空头为大约110,000口，创纪录高位。

5月原糖期货 将在月底到期，该合约涨0.22美分，或1.2%，收报每磅18.01美分。

Liffe-8月白糖合约 收升8.30美分，或1.7%，报每吨505.60美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高1.15美分，或0.8%，报每磅1.3725美元。Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收升13美元，或0.6%，报每吨2,071美元。(完)