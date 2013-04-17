纽约期市：可可涨至四个月高位，此前公布的加工数据符合预期

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透纽约/伦敦4月17日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)和洲际交易所(ICE)可可期货周三延展涨势至四个月高位，此前疲弱的欧洲可可加工数据符合市场预期，而交易员在等待周四发布的北美可可加工数据。
ICE原糖期货下跌，因最大的蔗糖种植国巴西天气较干，料有利蔗糖收割，该国庶糖产量预期将创纪录高位。阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中下跌。
欧洲可可协会在周三早上称，欧洲第一季可可加工数量较上年同期下跌3.9%，至339,377吨。
“这符合市场预期，因此市场今日开市时，无甚反应，”ABN Amro Markets可可经纪部主管Justin Grandison说。
交易商原本预期下跌1-5%。
Liffe-7月可可期货 升10英镑，或0.7%，报每磅1,543英镑，稍早触及2012年12月来的最高1,556英镑，且升穿200日移动均线切入位1,536英镑。
ICE-7月可可期货 小幅收高1美元，报每吨2,317美元，稍早升至2,337美元，此为去年12月来的最高，迫近200日移动均线切入位2,353美元。
今日是ICE-5月可可合约首个交割通知日。
北美今年第一季可可加工数据将在周四2000 GMT公布，交易商预期将较去年同期下跌1%至上升1%。
5月原糖期货 跌0.16美分，或0.9%，收报每磅17.85美分，因巴西天气改善将有助收割。
7月原糖期货 收低0.08美分，或0.4%，至每磅17.79美分。
Liffe-8月白糖合约 收升1.30美分，或0.3%，报每吨506.90美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.40美分，或0.3%，报每磅1.3685美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收升3美元，或0.1%，报每吨2,074美元。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。