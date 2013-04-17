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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 03:15 BJT

纽约期市：可可涨至四个月高位，此前公布的加工数据符合预期

路透纽约/伦敦4月17日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)和洲际交易所(ICE)可可期货周三延展涨势至四个月高位，此前疲弱的欧洲可可加工数据符合市场预期，而交易员在等待周四发布的北美可可加工数据。

ICE原糖期货下跌，因最大的蔗糖种植国巴西天气较干，料有利蔗糖收割，该国庶糖产量预期将创纪录高位。阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中下跌。

欧洲可可协会在周三早上称，欧洲第一季可可加工数量较上年同期下跌3.9%，至339,377吨。

“这符合市场预期，因此市场今日开市时，无甚反应，”ABN　Amro Markets可可经纪部主管Justin Grandison说。

交易商原本预期下跌1-5%。

Liffe-7月可可期货 升10英镑，或0.7%，报每磅1,543英镑，稍早触及2012年12月来的最高1,556英镑，且升穿200日移动均线切入位1,536英镑。

ICE-7月可可期货 小幅收高1美元，报每吨2,317美元，稍早升至2,337美元，此为去年12月来的最高，迫近200日移动均线切入位2,353美元。

今日是ICE-5月可可合约首个交割通知日。

北美今年第一季可可加工数据将在周四2000 GMT公布，交易商预期将较去年同期下跌1%至上升1%。

5月原糖期货 跌0.16美分，或0.9%，收报每磅17.85美分，因巴西天气改善将有助收割。

7月原糖期货 收低0.08美分，或0.4%，至每磅17.79美分。

Liffe-8月白糖合约 收升1.30美分，或0.3%，报每吨506.90美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.40美分，或0.3%，报每磅1.3685美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收升3美元，或0.1%，报每吨2,074美元。(完)

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