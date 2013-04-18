纽约期市：基金买盘大幅推高阿拉比卡咖啡期货，原糖下跌

路透纽约/伦敦4月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货跳涨约3%，录得三个半月最大单日涨幅，因一波回补空头推动价格升穿14日移动均线，而原糖下跌，逼近约三年最低。

可可期货几无变动，北美可可加工数据将在收盘后出炉，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可仍高于200日移动均线，ICE可可在技术超买区域。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 大涨4美分，或2.9%，报每磅1.4085美元，为1月2日来最大单日升幅，进一步远离周二触及的1.3355的近三年低位。

交易员称，基金回补空头令市场上涨，令指标合约升穿14日移动均线切入位1.3910美元。投机者持有净空头头寸约两年，在3月时空头头寸创下纪录高位，在过去三周略为缩减。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收升10美元，或0.5%，报每吨2,084美元。稍早下跌至略高于200日移动均线切入位2,060美元的水平，因最大种植国越南最近降水。

5月原糖期货 跌0.16美分，或0.9%，收报每磅17.69美分，盘中低见17.55。

Liffe-8月白糖合约 跌4.20美分，或0.8%，报每吨502.70美元。

可可期货小幅上涨，受技术利多信号支持，伦敦可可连续第二天守在200日移动均线上方，而ICE可可势将触及关键水平。两个市场均在上日触及四个月高位后盘整，市场正等待收市后公布的北美第一季可可加工数据。

ICE-7月可可期货 收高2美元，报每吨2,319美元。

Liffe-7月可可期货 持平在每吨1,543英镑。(完)