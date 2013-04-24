纽约期市：ICE原糖跌至2010年7月来最低，因供应过剩

路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至约三年低位，交易商说，因市场面临连续第三年供应过剩，投机者继续卖出。

阿拉比卡咖啡期扳回上日深度跌幅的一部份，可可在交投震荡中基本持平。

ICE-5月原糖期货 跌0.34美分，或1.9%，结算价报每磅17.40美分，略高于17.38美分日内低位，此为近月合约自2010年7月来的最低。

交投最活跃的7月合约 收低0.30美分，或1.7%，至17.37美分，为次月合约自2010年7月来的最低位。

“今日巴西雷亚尔下跌，令糖出口商更具竞助力，”一美国交易员说。

“糖下跌，因为市场确实向空。投机者正增加其空头头寸。”

投机者持有大量净空头头寸，尽管在截至4月16日一周，他们降低了其空头头寸，令空头仓位低于上周创纪录高位的水平。

“目前共识是尽管乙醇前景好转，但2013/14年巴西糖产量仍然上升，将导致全球供应充裕，继而向全球糖价不断施压，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Luke Mathews在研究报告中说。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)8月白糖 收低4.70美元或0.9%，报每吨499.50美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 涨0.85美分，或0.6%，报每磅1.3840美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 下滑20美元，或1%，至每吨1,991美元，此为1月31日来最低。

ICE-7月可可期货 收低1美元，或0.04%，报每吨2,326美元。Liffe-7月可可期货 持平在每磅1,550英镑。(完)