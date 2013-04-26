纽约期市：ICE可可期货触及四个月新高，期糖持稳

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五在交投震荡中上涨，盘中触及逾四个月高位，因空头回补，利多技术因素及忧虑西非供应前景受限，推动此轮涨势。
阿拉比卡咖啡跌至约三年新低，交投受技术因素带动，糖徘徊在近期低位附近。
ICE-7月可可期货 收涨4美元，或0.2%，报每吨2,364美分，盘中触及去年12月以来最高2,375美元。
交易员说，可可从日内高位回落，因投资人获利了结，尽管在价格下跌时有买盘出现。
基于历史价格图表，受利多技术因素提振，纽约和伦敦市场自3月以来攀升。
基本面方面，市场对西非中期作物的预估值参差，对供应没有一致看法。
在本月稍早路透调查预估中值为，科特迪瓦(象牙海岸)中期作物收成预料为400,000吨，高于过去五年的产量均值。
Liffe-7月可可合约 收低9英镑，或0.6%，收报每吨1,546英镑。英镑上涨，向伦敦可可施压。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.45美分，或2.5%，报每磅1.3395美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收高23美元，或1.2%，报每吨2,007美元。
交投最活跃的7月原糖合约 收涨0.04美分，或0.3%，报每磅17.42美分。
Liffe-8月白糖合约 涨1.90美元，或0.4%，报每吨500.60美元。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。