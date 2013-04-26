纽约期市：ICE可可期货触及四个月新高，期糖持稳

路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五在交投震荡中上涨，盘中触及逾四个月高位，因空头回补，利多技术因素及忧虑西非供应前景受限，推动此轮涨势。

阿拉比卡咖啡跌至约三年新低，交投受技术因素带动，糖徘徊在近期低位附近。

ICE-7月可可期货 收涨4美元，或0.2%，报每吨2,364美分，盘中触及去年12月以来最高2,375美元。

交易员说，可可从日内高位回落，因投资人获利了结，尽管在价格下跌时有买盘出现。

基于历史价格图表，受利多技术因素提振，纽约和伦敦市场自3月以来攀升。

基本面方面，市场对西非中期作物的预估值参差，对供应没有一致看法。

在本月稍早路透调查预估中值为，科特迪瓦(象牙海岸)中期作物收成预料为400,000吨，高于过去五年的产量均值。

Liffe-7月可可合约 收低9英镑，或0.6%，收报每吨1,546英镑。英镑上涨，向伦敦可可施压。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.45美分，或2.5%，报每磅1.3395美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收高23美元，或1.2%，报每吨2,007美元。

交投最活跃的7月原糖合约 收涨0.04美分，或0.3%，报每磅17.42美分。

Liffe-8月白糖合约 涨1.90美元，或0.4%，报每吨500.60美元。(完)