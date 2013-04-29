纽约期市：ICE原糖期货触及约三年低位后上涨

路透纽约/伦敦4月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一触及近三年最低，之后转升，受助于5月/7月套利交易带动原糖期价突破之前区间反弹，近月合约将在周二到期。

ICE阿拉比卡咖啡期货下滑至三年低点，因南美收成充裕继续施压。纽约和伦敦可可期货均收低，跌穿200日移动均线，此前逼近强劲技术阻力位50%费波纳奇回档位。

5月原糖合约 收涨0.13美分，或0.7%，报每磅17.49美分，此前跌至17.13美分，为2010年7月来最低水平。

交投活跃的7月原糖 收高0.03美分，报每磅17.45美分。

“受5月/7月套利交易带动，5月合约在上日高位17.48美分触动一些止损买单，”Newedge USA副总裁Michael McDougall说。

5月合约将在周二收盘时到期。5月/7月价差走势震荡，交投区间从贴水0.14美分至升水0.10美分，尾盘报升水0.01美分。周五为贴水0.08美分。

“看起来交割的想法略为降温，”McDougall说。

在周二收市仍持有合约的人将要进行实货交割。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 涨1.20美元，或0.2%，报每吨501.70美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 盘中跌至2010年5月来最低1.3270美元，之后缩减跌幅，收跌0.20美分，或0.2%，报每磅1.3375美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收高3美元，报每吨2,010美元。

ICE-7月可可期货 收低29美元，或1.2%，报每吨2,335美元。距离上周五触及的四个月高位2,375美元仍仅有咫尺之遥。该合约因在50%费波纳奇回档位2,384美元继续遭遇强劲阻力，跌穿200日移动均线切入位2,353美元。

Liffe-7月可可合约 收低20英镑，或1.3%，收报每吨1,526英镑，之前跌穿200日移动均线切入位1,536英镑。该合约在50%费波纳奇回档位1,573英镑面临阻力。(完)