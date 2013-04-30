纽约期市：原糖因技术因素强劲上涨，ICE可可和咖啡攀升

更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透纽约/伦敦4月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，因在近月合约周二到期前，技术因素促使投资人回补空头。ICE阿拉比卡咖啡和可可期货也上升，受技术水平及美元下跌支持。
5月原糖合约 收涨0.18美分，或0.1%，报每磅17.67美分，周一跌至17.13美分，为2010年7月来最低水平。
交投活跃的7月原糖 收高0.15美分，或0.9%，报每磅17.60美分。
回补空头带动原糖连续第二天上涨，周一原糖突破之前的区间，且上扬，显示短期利多前景。
5月/7月合约套利交易在整个交易日甚为活跃，在结算时，5月合约最终高于7月合约。交易员说，上日7月合约较5月合约贴水，令投资者回补空头，市场上涨。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 涨3.40美元，或0.7%，报每吨505.10美元。
ICE-7月可可期货 收高33美元，或1.4%，报每吨2,368美元，稍早跌至接近技术支持位2,315美元。
Liffe-7月可可合约 收高15英镑，或1%，收报每吨1,541英镑。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高1.35美分，或1%，报每磅1.3510美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收低3美元，或0.2%，报每吨2,007美元。(完)
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本
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