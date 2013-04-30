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市场报道 | 2013年 5月 1日 星期三 02:41 BJT

纽约期市：原糖因技术因素强劲上涨，ICE可可和咖啡攀升

路透纽约/伦敦4月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，因在近月合约周二到期前，技术因素促使投资人回补空头。ICE阿拉比卡咖啡和可可期货也上升，受技术水平及美元下跌支持。

5月原糖合约 收涨0.18美分，或0.1%，报每磅17.67美分，周一跌至17.13美分，为2010年7月来最低水平。

交投活跃的7月原糖 收高0.15美分，或0.9%，报每磅17.60美分。

回补空头带动原糖连续第二天上涨，周一原糖突破之前的区间，且上扬，显示短期利多前景。

5月/7月合约套利交易在整个交易日甚为活跃，在结算时，5月合约最终高于7月合约。交易员说，上日7月合约较5月合约贴水，令投资者回补空头，市场上涨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 涨3.40美元，或0.7%，报每吨505.10美元。

ICE-7月可可期货 收高33美元，或1.4%，报每吨2,368美元，稍早跌至接近技术支持位2,315美元。

Liffe-7月可可合约 收高15英镑，或1%，收报每吨1,541英镑。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收高1.35美分，或1%，报每磅1.3510美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收低3美元，或0.2%，报每吨2,007美元。(完)
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