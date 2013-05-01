纽约期市：大量交割拖累ICE原糖期价下跌，可可期货急升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约/伦敦5月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌，交易所公布的5月原糖交割量多于预期，昨日该合约到期。可可期货跳升至去年12月来最高，因有有迹象显示短期可可豆供应下降。
咖啡期货下跌，ICE阿拉比卡咖啡接近三年低位，因最大咖啡豆种植国巴西小年丰收。
除了ICE可可期货外，所有软商品市场交清淡，多个国家因劳动节假期休市。
ICE-7月原糖 收低0.27美分，或1.5%，报每磅17.33美分。
许多交易商对周二到期的ICE-5月原糖期货合约有大量交割感到意外，交割量远多于市场预期，且创下ICE自1989年开始编纂交割量数据以来的最高水平。一些交易商认为，交割量将是纪录高位。
ICE称，5月原糖交割量总计143万吨，或28,210口合约。
交易员表示，交割量大，可能反映巴西原糖供应高于预期，因近几周巴西中南部主要甘蔗种植区的天气有利于收割。
巴西中南部的甘蔗收成在本作物季预料将创纪录高位。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 跌5美元，或1%，报每吨500.10美元。
ICE和Liffe可可期货急升，此前印尼主要可可种植岛苏拉威西岛4月可可出口骤降27%，而今年迄今全球第二大可可豆种植国加纳的可可出口量同比下降14%。
ICE-7月可可期货 盘中涨至四个月高位2,420美元，之后缩减升幅，收高47美元，或2%，至每吨2,415美元。
Liffe-7月可可合约 收高25英镑，或1.6%，收报每吨1,566英镑。该合约也攀升至200日移动均线上方，但略低于50%回档水平。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 下跌，但高于周一触及的三年低位，收低0.40美分，或0.3%，报每磅1.3470美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡 收低8美元，或0.4%，报每吨1,999美元。(完)
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