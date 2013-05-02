纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡录得1月来最大单日涨幅，可可期货触及新高

路透纽约/伦敦5月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周四录得四个月来最大单日涨幅，交易员说，因技术因素引发回补空头，且预期巴西政府将上调咖啡最低价格。

伦敦可可期货上涨，触及五个月高位，且ICE原糖受回补空头带动，价格从稍早跌势中反弹。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 大涨4.75美分，或3.5%，收报每磅1.3945美元，盘中急升逾4%，至1.4040美元，且升穿20日和40日移动均线。

阿拉比卡咖啡连续数月走低，因供应充裕，令市场承压，次月合约周一触及三个月低位1.3270美元。

周四阿拉比卡咖啡价格受回补空头带动反弹，此前跌至上日低位附近，且预期巴西政府将上调咖啡指标价格，为全球阿拉比卡咖啡价格提供支持，将促使种植户将咖啡豆卖给政府而不在公开市场出售。

巴西农业部长稍后取消了宣布上述计划的发布会。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡 收高21美元，或1.1%，报每吨2,020美元

Liffe-7月可可合约 收高4英镑，或0.3%，收报每吨1,570英镑，此前触及1,583英镑，为2012年12月来的最高。

ICE-7月可可期货 跌1美元，或0.04%，至2,414美元，稍早触及去年12月迄今最高2,427美元。

ICE-7月原糖 收高0.27美分，或1.6%，报每磅17.60美分，在稍早跌至17.18美分的低位后扭转走势。

Liffe-8月白糖合约 涨1.10美元，或0.2%，报每吨501.20美元。(完)