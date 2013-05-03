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亚洲 | 2013年 5月 4日 星期六 03:01 BJT

纽约期市：ICE可可期货盘中触及年内高位但收盘持平，咖啡期货上扬

路透纽约5月3日 - ICE可可期货周五基本持平，削减稍早涨幅，之前投资者买盘推动价格上涨至年内最高水平。阿拉比卡咖啡期货延续本周稍早触及三年低位后出现的反弹之势。

ICE原糖期货走低，因最大产糖国巴西的甘蔗收割加速。

ICE-7月可可期货 收涨2美元，或0.08%，报每吨2,416美元，盘中触及2012年12月以来最高2,437美元。交易所数据显示，周四未平仓合约连续第三日刷新纪录，较前一日增加近2,300口，至216,696口。

交易商称，尽管市场看似有些超买，但近期的涨势基本是受价格升穿200日移动均线，然后是50%费波纳奇回档位后出现的技术性买盘推动。不过，近期的涨势使可可期货很容易出现下修。

“我们预计短期内将出现小幅修正，跌回2,300美元之下，受累于投机性获利了结，以及随着中期作物供应开始陆续到港，原产地卖盘增加，”麦格理证券的分析师Kona Haque表示。

麦格理麦预计，2012/13年，全球可可将出现11,000吨的少量供应过剩，2013/14年将出现49,000吨的供应短缺，数据是基于全球加工量增长2.1%的初步预期。

Liffe-7月可可期货 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,567英镑。Liffe软商品市场周一因假休市。受此影响，ICE咖啡、可可和原糖市场推迟到1130 GMT开盘。

ICE-7阿拉比卡咖啡期货 收涨1.45美分，或1%，报每磅1.4090美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收盘持平在每吨2,020美元。

ICE-7月原糖期货 收跌0.07美分，或0.4%，报每磅17.53美分。

Liffe-8月白糖合约 收跌4.40美元，或0.9%，报每吨496.80美元。(完)
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