纽约期市：ICE可可期货盘中触及年内高位但收盘持平，咖啡期货上扬

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透纽约5月3日 - ICE可可期货周五基本持平，削减稍早涨幅，之前投资者买盘推动价格上涨至年内最高水平。阿拉比卡咖啡期货延续本周稍早触及三年低位后出现的反弹之势。
ICE原糖期货走低，因最大产糖国巴西的甘蔗收割加速。
ICE-7月可可期货 收涨2美元，或0.08%，报每吨2,416美元，盘中触及2012年12月以来最高2,437美元。交易所数据显示，周四未平仓合约连续第三日刷新纪录，较前一日增加近2,300口，至216,696口。
交易商称，尽管市场看似有些超买，但近期的涨势基本是受价格升穿200日移动均线，然后是50%费波纳奇回档位后出现的技术性买盘推动。不过，近期的涨势使可可期货很容易出现下修。
“我们预计短期内将出现小幅修正，跌回2,300美元之下，受累于投机性获利了结，以及随着中期作物供应开始陆续到港，原产地卖盘增加，”麦格理证券的分析师Kona Haque表示。
麦格理麦预计，2012/13年，全球可可将出现11,000吨的少量供应过剩，2013/14年将出现49,000吨的供应短缺，数据是基于全球加工量增长2.1%的初步预期。
Liffe-7月可可期货 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,567英镑。Liffe软商品市场周一因假休市。受此影响，ICE咖啡、可可和原糖市场推迟到1130 GMT开盘。
ICE-7阿拉比卡咖啡期货 收涨1.45美分，或1%，报每磅1.4090美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收盘持平在每吨2,020美元。
ICE-7月原糖期货 收跌0.07美分，或0.4%，报每磅17.53美分。
Liffe-8月白糖合约 收跌4.40美元，或0.9%，报每吨496.80美元。(完)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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